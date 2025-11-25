Apple avvia una rara campagna di licenziamenti nel reparto vendite: riorganizzazione strategica in corso

La decisione, comunicata ai dipendenti nelle ultime settimane, ha colpito in modo trasversale numerosi team, sorprendendo molti lavoratori poiché la società non ha fornito indicazioni precise sul numero complessivo di posizioni cancellate . Le figure interessate includono account manager responsabili dei rapporti con grandi imprese, scuole e agenzie governative, oltre al personale impiegato nei centri briefing, luoghi chiave per incontri istituzionali e dimostrazioni dei prodotti rivolte ai clienti strategici.

Apple ha avviato una rara ondata di licenziamenti all'interno della propria organizzazione commerciale, eliminando decine di ruoli con l'obiettivo di rendere più snella ed efficiente la struttura dedicata alla vendita verso aziende, istituzioni educative e pubbliche amministrazioni.

La scelta risulta ancora più significativa se si considera il momento particolarmente positivo per Apple: il trimestre di dicembre è destinato a segnare un nuovo record , con ricavi vicini ai 140 miliardi di dollari . Inoltre, per il prossimo anno è previsto il lancio di un nuovo laptop di fascia bassa, pensato proprio per consolidare la presenza nei settori business ed education.

Apple ha confermato la riorganizzazione, descrivendola come un cambiamento volto a rafforzare la capacità dell'azienda di raggiungere un pubblico più ampio . L'azienda ha chiarito che i dipendenti coinvolti potranno candidarsi per nuove posizioni interne , dato che le assunzioni non sono state bloccate.

La scelta dei licenziamenti: una risorsa non comune in casa Apple

I dipendenti licenziati hanno tempo fino al 20 gennaio per trovare un'altra posizione all'interno dell'azienda, altrimenti riceveranno un pacchetto di uscita. Secondo alcune testimonianze interne, la riorganizzazione sarebbe motivata anche dalla volontà di spostare una parte crescente delle vendite verso i partner di canale, riducendo costi interni e sovrapposizioni operative.

Apple Park

Le misure hanno interessato anche manager di lunga data, alcuni con oltre vent'anni di servizio, e hanno colpito in modo particolare il team dedicato ai rapporti con il governo americano. Sebbene Apple ricorra raramente ai licenziamenti la società ha effettuato tagli significativi anche nel 2024, soprattutto a seguito della cancellazione di progetti come l'auto autonoma e gli schermi interni.