Dell fa marcia indietro sugli AI PC: i consumatori non li scelgono per l’IA

Durante il CES 2026, Dell ha preso una posizione sorprendentemente lucida sul tema degli AI PC : i consumatori, oggi, non comprano computer per le funzioni di intelligenza artificiale. Una constatazione che segna un cambio di rotta nel messaggio dell'azienda, sempre più distante dalla narrativa "AI-first" che ha dominato il mercato negli ultimi due anni.

Il cambio di tono è particolarmente significativo considerando il ruolo di Dell come partner storico di Microsoft. L'azienda è stata tra le prime a sostenere i Copilot+ PC , introducendo i chip Snapdragon X Elite di Qualcomm su linee popolari come XPS e Inspiron. Tuttavia, l'esperienza sul mercato ha dimostrato che gli utenti apprezzano soprattutto autonomia e prestazioni, più che le funzioni AI in sé.

Quando l’IA non è il vero vantaggio

Molti dei benefici attribuiti ai Copilot+ PC derivano in realtà dall'efficienza architetturale dei nuovi processori, non dalle feature intelligenti. Un esempio emblematico è Recall, una delle funzioni AI più ambiziose di Windows, il cui debutto è stato rimandato di mesi a causa di problemi legati alla sicurezza e alla privacy. Un ritardo che ha contribuito a raffreddare l'entusiasmo attorno all'IA come elemento distintivo.

Per il 2026, Dell sembra voler tornare a parlare il linguaggio degli utenti: prestazioni, durata della batteria, design e valore reale nell'uso quotidiano. L'intelligenza artificiale resta sotto il cofano, pronta a supportare nuove funzioni, ma non sarà più il messaggio principale. Un segnale chiaro che il mercato PC sta entrando in una fase di maggiore maturità, dove l'IA è uno strumento, non un argomento di vendita.