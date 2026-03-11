Gemini sempre più integrato in Google Workspace: tutte le novità per Documenti, Fogli e Drive

Google ha deciso di rendere Gemini ancora più centrale e ha annunciato una serie di nuove funzionalità pensate per agevolare ulteriormente le attività quotidiane dell'utente. In questo caso l'integrazione riguarda Workspace e diversi strumenti utilizzati spesso, come Google Documenti per la scrittura, Fogli per calcoli o spreadsheet, Presentazioni e Google Drive. Scopriamo quindi le principali novità in arrivo.

Le nuove funzionalità Partiamo da Google Documenti. Gli strumenti disponibili sono diversi e vi permetteranno di creare documenti personalizzati in base al vostro stile preferito. Potrete ottenere immediatamente una bozza scrivendo una descrizione nel pannello laterale o nella nuova barra inferiore. Successivamente, Gemini potrà perfezionare alcune sezioni su vostra richiesta. Gemini in Fogli, invece, può creare, organizzare e modificare interi fogli di calcolo. Anche in questo caso non dovrete fare altro che inserire una descrizione basata sulle vostre necessità. Se ad esempio dovete organizzare un trasloco, basterà specificarlo e Gemini creerà una lista di controllo per l'imballaggio, un foglio di calcolo per i preventivi delle ditte di traslochi e un elenco di contatti per le utenze. Ovviamente questo è un semplice esempio, ma gli utilizzi e le potenzialità sono decisamente molteplici e potranno velocizzare nettamente le vostre operazioni, nonché ottimizzarle. In Presentazioni, invece, Gemini potrà creare layout professionali o intere presentazioni da zero. Se una diapositiva non è perfetta, basterà chiedere a Gemini di modificarla in base alle vostre preferenze. Passiamo a Google Drive: potrete chiedere a Gemini di trovare un file per voi o porre domande complesse. Un esempio riportato da Google è: "Cosa dovrei chiedere al mio commercialista prima di presentare la dichiarazione dei redditi di quest'anno?" Google risponde ad OpenAI e presenta Gemini 3.1 Flash Lite: si tratta del modello più economico e veloce dell'intera famiglia