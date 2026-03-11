Gemini sempre più integrato in Google Workspace: tutte le novità per Documenti, Fogli e Drive

Google ha deciso di rendere Gemini ancora più centrale e ha annunciato una serie di nuove funzionalità pensate per agevolare ulteriormente le attività quotidiane dell'utente. In questo caso l'integrazione riguarda Workspace e diversi strumenti utilizzati spesso, come Google Documenti per la scrittura, Fogli per calcoli o spreadsheet, Presentazioni e Google Drive. Scopriamo quindi le principali novità in arrivo.
Le nuove funzionalità
Partiamo da Google Documenti. Gli strumenti disponibili sono diversi e vi permetteranno di creare documenti personalizzati in base al vostro stile preferito. Potrete ottenere immediatamente una bozza scrivendo una descrizione nel pannello laterale o nella nuova barra inferiore. Successivamente, Gemini potrà perfezionare alcune sezioni su vostra richiesta.
Gemini in Fogli, invece, può creare, organizzare e modificare interi fogli di calcolo. Anche in questo caso non dovrete fare altro che inserire una descrizione basata sulle vostre necessità. Se ad esempio dovete organizzare un trasloco, basterà specificarlo e Gemini creerà una lista di controllo per l'imballaggio, un foglio di calcolo per i preventivi delle ditte di traslochi e un elenco di contatti per le utenze. Ovviamente questo è un semplice esempio, ma gli utilizzi e le potenzialità sono decisamente molteplici e potranno velocizzare nettamente le vostre operazioni, nonché ottimizzarle.
In Presentazioni, invece, Gemini potrà creare layout professionali o intere presentazioni da zero. Se una diapositiva non è perfetta, basterà chiedere a Gemini di modificarla in base alle vostre preferenze.
Passiamo a Google Drive: potrete chiedere a Gemini di trovare un file per voi o porre domande complesse. Un esempio riportato da Google è: "Cosa dovrei chiedere al mio commercialista prima di presentare la dichiarazione dei redditi di quest'anno?"
Disponibilità
Per ora queste funzionalità sono disponibili in versione beta per gli abbonati a Google AI Ultra e Pro, a livello globale per Google Documenti, Fogli e Presentazioni (per ora solo in inglese). Le novità di Google Drive sono per ora limitate agli Stati Uniti, ma presto tutte le funzionalità saranno disponibili in più lingue. Nel frattempo, Gemini AI è il sito web più visitato e ha registrato una crescita non indifferente.