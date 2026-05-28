Google introduce le Fonti Preferite nella ricerca IA per risultati più personalizzati: ecco come funzionano

Lo scorso mese Google ha introdotto una nuova funzione chiamata "Fonti Preferite", pensata per permettere agli utenti di scegliere i propri siti web di riferimento da visualizzare nella sezione "Notizie in primo piano" dei risultati di ricerca. La funzione è ora disponibile anche in AI Mode, consentendo di visualizzare le notizie provenienti dalle testate ritenute più affidabili e interessanti direttamente lì e anche all'interno di AI Overviews. Vediamo come funziona.
Come aggiungere le fonti preferite su Google Search
Come vi abbiamo anticipato, le fonti preferite appariranno anche tra i risultati di ricerca di AI Overviews e AI Mode. Il procedimento è molto semplice: potete cliccare direttamente qui per accedere alle impostazioni del vostro account. Successivamente, digitate il nome della testata (in questo caso Multiplayer) o incollate direttamente l'URL.
Non dovrete fare altro che selezionare la casella sulla destra e il sito verrà automaticamente aggiunto all'elenco delle vostre Fonti Preferite. Potete aggiungere anche altri siti, come Movieplayer, e tanti altri ancora che reputate interessanti.
In questo modo, effettuando una ricerca su internet, Google darà la precedenza alle fonti di cui vi fidate maggiormente o che seguite di più. "Una volta selezionate le fonti, queste appariranno più frequentemente nella sezione Notizie principali o nella sezione dedicata "Dalle tue fonti" nella pagina dei risultati di ricerca", spiega Google. "Continuerete a visualizzare anche i contenuti provenienti da altri siti e potrete gestire le vostre preferenze in qualsiasi momento". Gli articoli che provengono dalle fonti preferite verranno contrassegnati con l'etichetta "Preferito".
In arrivo anche caroselli con link
Tra le altre novità, Google sta introducendo caroselli con link che appariranno in alcune risposte di AI Overviews, più precisamente per notizie in tempo reale e in continua evoluzione. Troverete quindi articoli o post pertinenti per restare aggiornati più facilmente. Le Fonti Preferite influenzeranno anche questo aspetto.
Inoltre, Google sta espandendo la diffusione del badge "Più citati", che riguarda gli articoli più citati da altri siti web.
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