Google introduce le Fonti Preferite nella ricerca IA per risultati più personalizzati: ecco come funzionano

Lo scorso mese Google ha introdotto una nuova funzione chiamata "Fonti Preferite", pensata per permettere agli utenti di scegliere i propri siti web di riferimento da visualizzare nella sezione "Notizie in primo piano" dei risultati di ricerca. La funzione è ora disponibile anche in AI Mode, consentendo di visualizzare le notizie provenienti dalle testate ritenute più affidabili e interessanti direttamente lì e anche all'interno di AI Overviews. Vediamo come funziona.