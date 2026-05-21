Le novità di Google Search potrebbero non piacervi: nuove funzionalità e pubblicità basate sull'IA

Oltre a nuove funzioni e strumenti rigorosamente basati sull'intelligenza artificiale, Google ha anche presentato novità che riguardano Google Search . Anche in questo caso dovrete aspettarvi un'IA ancora più presente, considerando il debutto di Gemini 3.5 Flash. Oltre alle nuove funzionalità, tuttavia, sono previsti annunci pubblicitari basati sull'IA .

Gli annunci presenteranno anche un pulsante "Fai una domanda" per avviare una conversazione con Gemini e chiedere informazioni sul prodotto, sulla base dei dettagli presenti sul sito web del servizio.

Secondo quanto annunciato da Google, la Ricerca introdurrà nuove "esperienze pubblicitarie pensare per fornire risposte coinvolgenti e utili". Attualmente sta testando due nuovi tipi di annunci , entrambi basati su Gemini e con una spiegazione generata dall'IA come parte dell'annuncio.

Come cambia la Ricerca di Google

La Ricerca di Google cambierà ulteriormente con l'introduzione di Gemini Spark, l'agente IA personalizzato in grado di agire in background 24/7 per trovare ciò di cui avete bisogno al momento giusto. Per ora non è ancora disponibile e arriverà in estate per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra.

"Grazie agli agenti, puoi rimanere aggiornato su ciò che ti interessa di più. Il tuo agente analizzerà in modo intelligente tutti i contenuti disponibili sul web, come blog, siti di notizie e post sui social, oltre ai nostri dati più recenti, quali informazioni in tempo reale su finanza, shopping e sport, per monitorare eventuali cambiamenti relativi alla tua specifica domanda", spiega Google.

"Ti invierà un aggiornamento sintetico e mirato, che ti consentirà di agire immediatamente. Quindi, se stai cercando un appartamento, puoi inserire tutti i requisiti precisi che desideri e il tuo agente cercherà costantemente per te, avvisandoti quando gli annunci corrispondono alle tue esigenze".