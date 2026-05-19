Google I/O 2026: annunciati Gemini Omni, Gemini Spark e altre funzionalità inedite

Al Google I/O 2026 sono state annunciate diverse novità, alcune già trapelate di recente. Da Gemini Omni, nuovo generatore di video IA ad altre funzionalità dedicate a Gemini, vediamo di seguito tutti i principali annunci. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento.

Google Docs Live Prima di tutto, Google ha annunciato una nuova funzionalità dedicata all'app Documenti di Google. Adesso è possibile raccontare a voce le proprie idee a Gemini, dando vita a una conversazione naturale e in tempo reale. Potrete quindi chiedere di apportare correzioni, aggiungere o eliminare elementi e Gemini aggiornerà il documento. Il video dimostrativo mostra anche l'integrazione con Gmail: Gemini può infatti attingere a informazioni correlate per offrire risposte e suggerimenti più pertinenti.

Ask YouTube Questa novità è stata scoperta di recente e adesso arriverà ufficialmente. Ask YouTube è una funzione basata sull'IA che offre suggerimenti predefiniti, oltre a una casella di testo per fare qualsiasi domanda. Google testa Ask YouTube, nuova ricerca IA per riassunti rapidi e risposte immediate Con questo strumento potrete ottenere non solo suggerimenti, ma anche risposte immediate e riassunti rapidi di determinati video. Ask YouTube Per ora sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da questa estate, ma ci aspettiamo che arrivi anche in Italia successivamente.

Gemini Omni Google ha anche annunciato Gemini Omni, nuovo generatore di video IA. Il funzionamento è molto simile a quello degli altri generatori basati sull'intelligenza artificiale: basterà semplicemente inserire un prompt. Ad esempio, potete scrivere: "Un professore scrive alla lavagna una dimostrazione matematica delle identità trigonometriche, spiegando in quale fase dell'equazione si trova in quel momento". Ecco il video di presentazione: Omni riunisce Nano, Genie e Veo in un'unica famiglia di modelli. Siete curiosi di provarlo? È disponibile da oggi!

SynthID SynthID è lo strumento di Google per identificare i contenuti generati dall'IA. L'azienda ha annunciato ufficialmente che la tecnologia è stata adottata anche da NVIDIA, Kakao, OpenAI ed ElevenLabs, confermando il grande successo ottenuto dalla piattaforma.

Gemini 3.5 Flash Uno degli annunci più importanti riguarda Gemini 3.5 Flash, disponibile da oggi e modello predefinito sia per l'app Gemini che per AI Mode nella ricerca Google. Gemini 3.5 Flash Le sue prestazioni migliorate sono ancora più convincenti e, secondo quanto riportato, supera Gemini 3.1 Pro nella maggior parte dei benchmark. Ciò si traduce in maggiore velocità e fruibilità da parte dell'utente. Inoltre, l'app di Gemini presenta una nuova interfaccia con animazioni fluide, colori più ricchi e meno muri di testo per offrire risposte più dirette e convincenti con immagini o video. Aggiorneremo questo paragrafo con informazioni più dettagliate in merito.

Gemini Spark Ve ne abbiamo parlato in precedente è ora è ufficiale: Gemini Spark è la nuova modalità agentica per aiutarvi nella vostra quotidianità, realizzata con Gemini 3.5. Che si tratti di compilare automaticamente documenti, e-mail e molto altro ancora, l'obiettivo è quello di rendere Gemini un assistente in grado sia di rispondere alle domande, sia di svolgere attività in totale autonomia. In poche parole, Spark diventerà il vostro agente personale e comprenderà le vostre preferenze. Anche in questo caso potrà accedere a diverse informazioni provenienti dalle app collegate, come siti web su cui è stato effettuato l'accesso, attività programmate o strumenti di personalizzazione basati su "Personal Intelligence" di Google. Gemini Spark sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, per ora per gli abbonati al piano Google AI Ultra negli Stati Uniti. Inoltre, il nuovo agente sarà disponibile anche in Google Chrome. Durante l'evento sono state mostrate diverse dimostrazioni usando semplicemente la voce. Richieste complesse e articolate si sono tradotte in attività automatizzate in poco tempo e con precisione.

Google Search Con l'introduzione di Gemini Spark, anche la Ricerca di Google si prepara a cambiare e a diventare ancora più "utile e potente". Si tratta nello specifico di agenti IA personalizzati in grado di agire in background 24/7 per trovare ciò di cui avete bisogno al momento giusto. Questa novità arriverà in estate per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. Inoltre, Search introdurrà layout dinamici ed elementi visivi interattivi personalizzati per le vostre domande, disponibili per tutti a partire da questa estate. Di seguito vi mostriamo il video di presentazione per aiutarvi a capire meglio: "A partire da oggi, aggiorneremo la funzione di ricerca con Gemini 3.5 Flash - il nostro nuovissimo modello Flash che offre prestazioni all'avanguardia per gli agenti e la programmazione - come nuovo modello predefinito in modalità IA per tutti gli utenti a livello globale", scrive Google. "Poiché la tua curiosità non sempre si limita alle parole chiave, stiamo anche introducendo il più grande aggiornamento della nostra barra di ricerca degli ultimi 25 anni, ora completamente ripensata grazie all'intelligenza artificiale".

Google Pics Google Pics è il nuovo strumento di creazione e modifica delle immagini basato sull'IA, sviluppato con l'ultimo modello Nano Banana. "Che tu stia creando un disegno partendo da una tela bianca o modificando una foto esistente, Pics tratta ogni elemento come un oggetto a sé stante, anziché come un'immagine piatta e statica", si legge. "Questo ti permette di creare, modificare o perfezionare dettagli specifici, in modo da poter dare vita esattamente alla tua idea". Per ora è ancora in fase di test e dovrebbe essere disponibile in estate per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. In aggiornamento.

Google Stitch Questo strumento consente ai professionisti di ottenere un'interfaccia personalizzata per il proprio sito web o per la propria attività. Anche questa funzione si basa su un semplice prompt, quindi basterà descrivere le proprie idee. Nel video dimostrativo viene realizzato un menu per una pizzeria. In aggiornamento.

Google Shopping A partire da questa estate sarà possibile aggiungere articoli provenienti da diversi negozi direttamente da Google Search. A garantire il controllo di questa novità è l'AP2 (Agent Payments Protocol), ovvero lo stesso sistema di protezione utilizzato da Gemini Spark per impedire all'IA di effettuare acquisti senza consenso. I partner Oltre 30 partner di terze parti adotteranno l'Universal Commerce Protocol, tra cui Shopify, Etsy, Amazon, Sephora e altri.

Occhiali acustici Google ha anche annunciato i cosiddetti "Audio Glasses", ovvero occhiali in grado di offrire assistenza vocale direttamente nell'orecchio, insieme agli occhiali smart con display, che mostrano le informazioni necessarie quando servono. Entrambi i prodotti si basano su Gemini. Audio glasses Gli occhiali acustici saranno i primi a debuttare e arriveranno nel corso di questo autunno. I due prodotti sono realizzati in collaborazione con Samsung e con i marchi di occhiali Gentle Monster e Warby Parker. Ecco alcune delle funzionalità principali: Chiedere spiegazioni a Gemini su ciò che vedete

Navigazione facilitata: gli occhiali sanno dove vi trovate e in quale direzione siete rivolti

Riassunti dei messaggi ricevuti grazie a Gemini

Traduzione di discorsi e testi ottenendo traduzioni in tempo reale