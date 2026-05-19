Dark Scrolls è stato rinviato "per colpa di Mina the Hollower": ecco la nuova data di uscita su PC e Switch

Il motivo del ritardo? Come spiegato scherzosamente anche nel nuovo trailer che trovate qui sotto, è tutta colpa di Yacht Games che ha fissato il lancio dell'atteso action adventure Mina the Hollower al 29 maggio, costringendo il team a riprogrammare l'uscita.

Devolver Digital e gli sviluppatori di doinksoft hanno annunciato che la data di uscita dello shoot 'em up Dark Scolls è stata posticipata di quasi un mese. Non uscirà più come da programma il 28 maggio, con il lancio che è stato rinviato al 22 giugno , sempre su PC e Nintendo Switch.

Avete tutto il tempo per giocare Mina the Hollower

"Inizialmente avevamo programmato l'uscita di Dark Scrolls per il 28 maggio, ma a quanto pare il 29 sarò leggermente impegnato a giocare a Mina the Hollower abbiamo le priorità giuste, no? Ho perfino chiesto il giorno libero al lavoro", afferma Cullen Dwyer di Doinksoft nel video. "Per questo motivo sposteremo l'uscita di Dark Scrolls di qualche settimana, al 22 giugno. Che ne dite? Grazie per la pazienza. Nel frattempo, andate a giocare a Mina e... ci vediamo il 22 giugno."

Dark Scrolls è un action platformer a scorrimento orizzontale che fonde lo stile shoot 'em up con la progressione roguelite realizzato dal team autore dell'apprezzato Gunbrella. Il gioco punta a offrire un'esperienza ricca di fascino, sfide e segreti, dove partita è composta da livelli generati proceduralmente e assemblati da stanze create a mano, popolati da orde di nemici, trappole letali e boss implacabili.

L'avventura inizia scegliendo uno dei nove eroi disponibili, tutti bizzarri e caratterizzati da abilità uniche, per poi lanciarsi in missioni affrontabili in solitaria o in cooperativa, sia locale che online. Riflessi pronti e decisioni fulminee saranno fondamentali per sopravvivere, così come la capacità di sfruttare al meglio le peculiarità di ogni personaggio per farsi strada tra percorsi ramificati e sorprese, piacevoli e non. Durante l'esplorazione sarà possibile raccogliere monete da spendere in un negozio dedicato per ottenere potenziamenti, attacchi devastanti e alleati evocabili, combinabili per scatenare una distruzione su larga scala. Il tutto accompagnato da uno stile grafico e sonoro dal gusto retrò, che richiama le atmosfere delle classiche sale giochi.