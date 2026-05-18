Sony ha annunciato che PlayStation Plus aumenterà di prezzo a partire dal 20 maggio "in alcune regioni selezionate", senza però entrare nello specifico dei paesi in cui si verificherà il rincaro. Per il momento immaginiamo che l'Italia rientri in questa operazione.
"A partire dal 20 maggio, i prezzi di PlayStation Plus per i nuovi clienti aumenteranno in alcune regioni selezionate", si legge nel post pubblicato da Sony, a cui però non ha ancora fatto seguito un comunicato stampa dettagliato.
"A causa delle attuali condizioni di mercato, i prezzi partiranno da 10,99 dollari / 9,99 euro / 7,99 sterline per gli abbonamenti da un mese e da 27,99 dollari / 27,99 euro / 21,99 sterline per gli abbonamenti da tre mesi."
"Questo aumento di prezzo non si applica agli abbonati attuali (ad eccezione di Turchia e India), a meno che l'abbonamento esistente non venga modificato o lasciato scadere", si conclude l'annuncio della casa giapponese.
Una progressione continua
A solo poche settimane dall'aumento di prezzo di PS5 e PlayStation Portal, anche la piattaforma in abbonamento di Sony subirà dunque un rincaro, a conferma di una progressione continua che negli ultimi anni sta complicando la vita ai videogiocatori.
I precedenti aumenti di prezzo di PS Plus sono avvenuti nel corso del 2025, su base regionale e con inflazione, tassi di cambio e condizioni economiche locali come giustificazione.
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