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L’annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di maggio è vicino: c’è già un titolo confermato

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio è imminente: mentre la line-up resta avvolta nel mistero, c'è già un classico confermato per gli abbonati Premium.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/05/2026
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Siamo ormai a metà mese, e questo significa che i tempi sono quasi maturi per l'annuncio della nuova line-up di giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a maggio.

Come sempre, Sony non comunica una data ufficiale, ma la sua tabella di marcia è ormai prevedibile: i titoli di Extra e Premium vengono solitamente svelati il mercoledì pomeriggio successivo alla pubblicazione dei giochi "gratis" del tier Essential, salvo rare eccezioni. Di conseguenza, l'annuncio è atteso mercoledì 13 maggio alle 17:30 (ora italiana).

Confermato uno sparatutto arcade classico

Seguendo lo stesso schema, i nuovi giochi entreranno nel catalogo Extra e Premium martedì 19 maggio, dopo il consueto aggiornamento mattutino del PlayStation Store.

Uno scatto da Time Crisis
Uno scatto da Time Crisis

Un titolo è già stato confermato per gli abbonati Premium: si tratta di Time Crisis, lo storico sparatutto arcade di Namco approdato su PS1 nel 1997, che questo mese tornerà disponibile per essere riscoperto o giocato per la prima volta dagli abbonati al tier massimo del servizio.

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Il resto della line-up, invece, rimane avvolto nel mistero. Negli ultimi mesi il leaker billbil-kun ha anticipato più volte parte dei giochi inclusi, quindi non è escluso che arrivino nuove indiscrezioni anche per quelli di questo mese. Vi aggiorneremo se emergeranno novità in merito.

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