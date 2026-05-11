L’annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di maggio è vicino: c’è già un titolo confermato

Siamo ormai a metà mese, e questo significa che i tempi sono quasi maturi per l'annuncio della nuova line-up di giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a maggio.

Come sempre, Sony non comunica una data ufficiale, ma la sua tabella di marcia è ormai prevedibile: i titoli di Extra e Premium vengono solitamente svelati il mercoledì pomeriggio successivo alla pubblicazione dei giochi "gratis" del tier Essential, salvo rare eccezioni. Di conseguenza, l'annuncio è atteso mercoledì 13 maggio alle 17:30 (ora italiana).