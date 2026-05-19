PlayStation Plus Extra perderà almeno quattro giochi a giugno, ma potrebbero aumentare

Con l'arrivo dei nuovi giochi in catalogo, si comincia ad avere un'idea più precisa anche dei titoli che lasceranno PlayStation Plus Extra a giugno , che per il momento sono quattro ma potrebbero aumentare nei prossimi giorni.

Tra aggiunte e rimozioni

Proprio oggi sono stati messi a disposizione i nuovi giochi di maggio di PlayStation Extra e Premium, che portano sette nuovi titoli nel catalogo Extra e un gioco classico per gli utenti Premium, ovviamente da unire ai titoli annunciati per il tier Essential.

Tuttavia, come da tradizione il catalogo è sottoposto a rotazione, dunque i titoli riportati qui sopra verranno rimossi dal servizio il 16 giugno.

Questo significa che, nel caso ci sia qualcosa che vi interessa particolarmente, potrebbe essere il caso di dare la precedenza a questi titoli, in modo da poterli giocare ampiamente prima della loro rimozione.

Per il resto, abbiamo visto proprio ieri l'annuncio dell'aumento di prezzo di PlayStation Plus a partire proprio da questo mese, almeno per quanto riguarda i nuovi utenti abbonati al servizio.