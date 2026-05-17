PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di maggio

A maggio approdano nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium diversi nuovi giochi per PS4 e PS5, a partire dal coinvolgente Star Wars Outlaws e dallo straordinario Red Dead Redemption 2.

L'aggiornamento del 19 maggio dedicato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium vede l'arrivo di una nuova, ricca e interessante selezione di giochi per PS4 e PS5, che include alcuni debutti assoluti, ma anche qualche apprezzabile ritorno. Il piatto forte del mese è senz'altro Star Wars Outlaws, l'action a mondo aperto prodotto da Ubisoft, ma c'è anche quel capolavoro che risponde al nome di Red Dead Redemption 2, che torna nel catalogo del servizio Sony a diversi mesi dall'ultima volta: un'ottima notizia per quei pochi che ancora non hanno avuto l'opportunità di giocarlo.

Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws racconta le avventure di Kay Vess, un'abile slicer che sogna di diventare una leggendaria fuorilegge: derubare i ricchi turisti di Canto Bight non le basta più e così, insieme al suo animaletto Nix, decide di accettare un incarico che si rivela più grande di lei, ma le cose vanno male e la ragazza si ritrova a dover scappare con una taglia sulla testa. A bordo della sua nuova nave, la Trailblazer, Kay non si dà per vinta e offre i propri servizi ai diversi sindacati criminali dell'Orlo Esterno, finché un giorno non viene reclutata dal misterioso Jaylen e dal suo droide ND-5 per mettere insieme una squadra di professionisti del crimine e portare a termine un grosso colpo ai danni del potente boss intergalattico Sliro. Brillante sul piano narrativo, Star Wars Outlaws ci catapulta in una campagna dove avremo modo di visitare cinque diversi mondi, con vari avamposti esplorabili, un impianto action stealth discretamente solido e alcune meccaniche inedite legate alla reputazione di Kay presso le varie fazioni, che potranno favorire o limitare le azioni della protagonista. Kay e Nix esplorano uno degli scenari di Star Wars Outlaws Rispetto alle incertezze del lancio, il gioco è stato aggiornato e rifinito, dunque arriva nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nella sua condizione migliore di sempre. Volete saperne di più prima di procedere al download? Ecco la nostra recensione di Star Wars Outlaws.

Red Dead Redemption 2 Quando si dice "un gioco che non ha bisogno di presentazioni": Red Dead Redemption 2 si pone ancora oggi come un gioiello assoluto, nonché probabilmente la migliore produzione di sempre di Rockstar Games sotto il profilo della narrazione, delle ambientazioni e della struttura, che parte dal semplice open world del capitolo originale, ma lo arricchisce e potenzia sotto ogni aspetto. Arthur Morgan, il protagonista di Red Dead Redemption 2 Diversi anni prima rispetto alle vicende di Red Dead Redemption, il gioco ci mette al comando di Arthur Morgan, uno dei membri della banda di Dutch van der Lynde, per raccontarci la fine del selvaggio west e l'inizio di un'epoca nuova, in cui uomini del genere non hanno più un posto e si ritrovano inevitabilmente isolati e braccati. Avete letto la nostra recensione di Red Dead Redemption 2?

The Thaumaturge The Thaumaturge ci conduce nella Varsavia del 1905 per seguire le vicende di Wiktor Szulski, un taumaturgo capace di vedere e controllare misteriose entità eteree chiamate Salutor: creature attratte dai difetti degli esseri umani e in grado di influenzare chiunque li circondi. Wiktor sfrutta questi poteri per risolvere casi complessi, trovando indizi altrimenti impossibili da individuare. Uno degli scorci di The Thaumaturge Lo scenario che fa da sfondo all'avventura è stato ricostruito con cura e attenzione ai dettagli storici, e così la città stessa diventa protagonista dell'esperienza, con le sue tensioni sociali e i quartieri vivi e pulsanti. Non mancano i combattimenti, che si svolgono nell'ambito di un sistema a turni, ma la componente ruolistica appare un po' trascurata rispetto a tutto il resto: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di The Thaumaturge.

Enotria: The Last Song Estremamente controverso, ma dotato anche di alcuni innegabili pregi, Enotria: The Last Song entra a far parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, portandosi dietro un carico di suggestioni e immagini che rendono appassionatamente omaggio all'Italia e al suo folklore, reinterpretando con la sua direzione artistica figure iconiche e scenari dotati di un grande fascino. Uno degli scenari di Enotria: The Last Song I limiti del soulslike sviluppato dal team italiano Jyamma Games sono fondamentalmente tutti a carico del gameplay, che si muove fra luci e ombre, riprendendo le meccaniche tradizionali di questo sottogenere e puntando forte sugli elementi ruolistici, senza però fare in modo che incidano davvero sull'esperienza, finendo per appesantirla inutilmente e soffrendo per via di animazioni poco leggibili e approssimazioni tecniche. Ecco la nostra recensione di Enotria: The Last Song.

Gli altri giochi e i classici PlayStation Bramble: The Mountain King è un'avventura horror ispirata alle leggende nordiche e caratterizzata da atmosfere inquietanti e suggestive. Al comando di Olle, un giovane partito per salvare la sorella rapita da un terrificante troll, dovremo attraversare foreste oscure, caverne piene di insidie e ambientazioni che sembrano uscite da una fiaba scandinava che si è trasformata in un incubo. Una sequenza di combattimento di Flintlock: The Siege of Dawn Flintlock: The Siege of Dawn è invece un action RPG in stile soulslite che miscela magia, armi da fuoco e divinità in guerra, catapultandoci all'interno di un mondo devastato dall'apertura della Porta del Grande Abisso: un portale che consente l'arrivo di un enorme esercito di non-morti e potenti creature che minacciano di distruggere ogni cosa. Gli appassionati di avventure classiche saranno felici di sapere che nella line-up di maggio è presente anche Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged, edizione rimasterizzata del classico di Revolution Software in cui seguiremo le vicende di George Stobbart e Nico Collard in un viaggio fra antichi misteri, cospirazioni e segreti legati ai Cavalieri Templari. Una sequenza di Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged Per quanto riguarda infine i classici PlayStation, a maggio tocca a Time Crisis, l'iconico sparatutto su binari con lightgun pubblicato originariamente sulla prima PlayStation nel 1997, che torna con una conversione aggiornata e include i livelli esclusivi dell'edizione console, oltre a un sistema di puntamento che sfrutta il giroscopio del controller per consentirci di prendere la mira in maniera simile al coin-op.