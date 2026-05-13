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Tutti gli utenti PS Plus possono ottenere questo gioco gratis aggiuntivo, non incluso nel catalogo

Se siete in cerca di qualche nuovo gioco gratuito e siete abbonati a PS Plus, potete aggiungere alla vostra libreria un nuovo titolo a costo zero: non lo troverete però nel catalogo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/05/2026
Il logo di PS Plus

Gli abbonati di PS Plus possono ottenere - a seconda del proprio livello - accesso a vari cataloghi di giochi gratuiti, su base mensile. Alle volte però ci sono dei piccoli regali esterni al catalogo e che devono essere aggiunti alla libreria manualmente.

È ora il caso di Woodle Tree Adventures Deluxe.

Il gioco gratuito di PS Plus

Potete infatti aggiungere Woodle Tree Adventures Deluxe alla vostra libreria, se siete abbonati a PS Plus, senza spendere un singolo centesimo. Il limite massimo per farlo è il 28 maggio 2026, alle 00:59. Consigliamo però di farlo subito con il link in fondo alla notizia prima di dimenticarsene.

Woodle Tree Adventures Deluxe è un gioco di piattaforme "vecchio stile" che si ispira ai classici degli anni novanta. Propone otto mondi nei quali cercare gocce d'acqua magica da usare per portare pace ed equilibrio. Graficamente non pare un gioco particolarmente d'impatto a livello tecnologico, ma potrebbe essere un ottimo gioco per gli amanti del genere e per i più piccoli. Le recensioni su PS Plus (che sono oltre 450) gli assegnano un più che discreto 3,34 su 5.

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Potete richiedere il videogioco a questo indirizzo del PS Store. Woodle Tree Adventures Deluxe è in versione PS4, quindi è compatibile sia con l'attuale sia con la precedente generazione di console di Sony.

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