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Sul PS Store sono iniziati anche i PlayStation Indies, con promozioni fino al 75% di sconto

Sul PlayStation Store arrivano anche le offerte PlayStation Indies, con quasi 3.000 giochi indipendenti in sconto fino al 75%, affiancando la nuova ondata di promozioni già attive questa settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/05/2026
Logo del PlayStation Store

Come promesso, da oggi il PlayStation Store si è ripopolato di nuove offerte. E forse per compensare l'insolita settimana priva di sconti, Sony ha deciso di affiancare alle promozioni Un Livello di Sconti Superiore anche i PlayStation Indies, ovvero i saldi dedicati ai titoli indipendenti e a basso budget.

In totale parliamo di quasi 3.000 offerte. Impossibile elencarle tutte, ma vale la pena segnalare alcuni degli sconti più interessanti del momento. Tra questi troviamo l'action GDR Tainted Grail: The Fall of Avalon, ora acquistabile a 29,24 euro con il 35% di sconto. Molto invitante anche il 60% di sconto su Warhammer 40.000: Rogue Trader, sceso a 19,99 euro.

Altri sconti in evidenza

Proseguiamo con l'action isometrico The Precinct, in offerta a 20,99 euro (-30%), e con il survival horror italiano Daymare: 1998, proposto a 8,74 euro con uno sconto del 75%. Per chi vuole spendere pochissimo, non mancano le offerte sotto i 5 euro: Darkest Dungeon a 3,29 euro (-85%), Mortal Shell: Enhanced Edition (-85%) e Brotato a 3,49 euro (-30%).

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Così come Un Livello di Sconti Superiore, anche le promozioni dei PlayStation Indies resteranno attive fino alle 00:59 del 28 maggio. Potete consultare il catalogo completo direttamente sul PlayStation Store a questo indirizzo.

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