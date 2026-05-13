Sul PS Store sono iniziati anche i PlayStation Indies, con promozioni fino al 75% di sconto

Come promesso, da oggi il PlayStation Store si è ripopolato di nuove offerte. E forse per compensare l'insolita settimana priva di sconti, Sony ha deciso di affiancare alle promozioni Un Livello di Sconti Superiore anche i PlayStation Indies, ovvero i saldi dedicati ai titoli indipendenti e a basso budget.

In totale parliamo di quasi 3.000 offerte. Impossibile elencarle tutte, ma vale la pena segnalare alcuni degli sconti più interessanti del momento. Tra questi troviamo l'action GDR Tainted Grail: The Fall of Avalon, ora acquistabile a 29,24 euro con il 35% di sconto. Molto invitante anche il 60% di sconto su Warhammer 40.000: Rogue Trader, sceso a 19,99 euro.