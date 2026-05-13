TCL X11L arriva quasi a 11.000 nit: il Mini LED supera i limiti dell’HDR tradizionale

Il dato arriva dal calibratore e recensore Vincent Teoh, noto per il canale HDTVTest. La misurazione è stata effettuata sulla versione da 85 pollici e conferma che, almeno in specifiche condizioni di test, il televisore è in grado di andare oltre le specifiche dichiarate dalla stessa TCL.

La corsa alla luminosità dei televisori continua a spingersi su livelli che, fino a pochi anni fa, sembravano riservati ai monitor professionali. Il nuovo TCL X11L, modello Mini LED di fascia alta, ha raggiunto quasi 11.000 nit di luminosità di picco , un valore che supera persino la soglia massima di 10.000 nit su cui si basa il sistema PQ HDR utilizzato da HDR10, HDR10+ e Dolby Vision.

TCL X11L porta la luminosità dei TV su livelli record

TCL indica per X11L una luminosità massima di 10.000 nit in HDR. Il test di Teoh ha però registrato un picco di circa 11.000 nit, un valore che colloca questo televisore al di sopra di qualsiasi altro modello consumer attualmente disponibile. Per fare un confronto, il Hisense 116UX è dichiarato fino a 8.000 nit, mentre i pannelli QD-OLED di nuova generazione di Samsung Display raggiungono 4.500 nit. Il monitor professionale Sony BVM-HX3110, utilizzato per il mastering video, si ferma a 4.000 nit.

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Se un pannello da 85 pollici potesse mantenere 11.000 nit sull'intera superficie, emetterebbe una quantità di luce paragonabile a circa 68.800 lumen, equivalente a oltre 80 lampadine domestiche da 800 lumen ciascuna. Nella pratica, questo livello viene raggiunto solo su piccole porzioni dello schermo e per brevi istanti.

Nel TV TCL, la versione da 85 pollici integra 14.400 zone di local dimming, mentre il modello da 98 pollici arriva a 20.736 zone. Questo numero elevato consente un controllo molto preciso della retroilluminazione, migliorando contrasto e gestione delle alte luci. Anche i consumi sono importanti. TCL indica un assorbimento annuo di 155 kWh in SDR e 690 kWh in HDR. Alcuni rivenditori riportano una potenza massima di 740 watt, simile a quella di diversi elettrodomestici ad alto consumo.

Il sistema PQ, alla base di formati come HDR10 e Dolby Vision, è stato progettato per supportare livelli fino a 10.000 nit. Sebbene oggi quasi nessun contenuto venga masterizzato a questi valori, l'arrivo di televisori come TCL X11L mostra quanto rapidamente stia evolvendo la tecnologia dei pannelli.

Per la maggior parte degli utenti, una luminosità di questo livello sarà più una dimostrazione di forza tecnologica che una necessità concreta. Il risultato evidenzia tuttavia il divario rispetto ai display tradizionali, come quelli dei notebook, che spesso non superano i 250 nit.