Samson, il primo aggiornamento di contenuti aggiunge tre difficoltà, dei nuovi lavori e altre novità

Dopo qualche settimana dal lancio, l'action in terza persona Samson: A Tyndalston Story ha ricevuto il suo primo aggiornamento di contenuti , che introduce tante novità, alcune delle quali attesissime. Il team ha scelto di concentrarsi sulle richieste arrivate dai giocatori, con un pacchetto che tocca diversi aspetti del gioco senza stravolgerne l'impianto generale.

Tante aggiunte

L'aggiunta più rilevante è quella dei tre livelli di difficoltà. Abbiamo quindi la modalità Crook che alleggerisce l'esperienza con nemici meno ostici, drop di medicinali più generosi e nessun costo per ritentare le missioni; la perdita di denaro al knock-out scende inoltre al 50%. La modalità Hustler ricalca invece gli equilibri originali, con la sola modifica della perdita di denaro portata dal 100% al 75%. All'estremo opposto c'è la modalità Enforcer, pensata per chi cerca una sfida più dura: nemici potenziati, loot ridotto, perdita totale del denaro al knock-out e riavvi di missioni consentiti solo nelle Street Trial. Per questa modalità è stato aggiunto anche un Achievement dedicato.

Le icone dei tre livelli di difficoltà

Sul fronte del combattimento, l'aggiornamento interviene sulla telecamera, che ora si allontana dinamicamente durante gli scontri più affollati per migliorare la leggibilità della scena. Gli sviluppatori descrivono questo intervento come "un primo passo" verso combattimenti più controllati e cinematografici, con ulteriori miglioramenti che sono già in lavorazione per migliorare il comportamento dei nemici e il ritmo generale.

Sulla mappa sono stati aggiunti tre nuovi lavori, con alcune missioni che partono da meccaniche già viste, ma le elaborano per creare delle situazioni più articolate. Gli strozzini, infine, non si limiteranno più a farsi trovare nell'appartamento o nel parcheggio, ma potranno comparire in vari punti della città.

L'aggiornamento include anche correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità generale, che non possono mai mancare. Il team ha già anticipato che a giugno ci sarà un altro grosso aggiornamento, con ancora più novità di questo. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione di Samson.