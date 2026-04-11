Purtroppo, almeno per il momento, questa non è una favola con un lieto fine . A pochi giorni dalla sua pubblicazione, nonostante un aggiornamento pubblicato in tempi record nel tentativo di correre ai ripari, il giudizio globale su Samson resta negativo. Sebbene, fortunatamente, non sia tutto da buttare.

Da questo punto di vista, Samson sembrava potesse essere un'altra bella storia da raccontare . Un gioco sbocciato praticamente dal nulla, che ha potuto contare su una campagna promozionale a budget ridotto, che tuttavia ha attirato l'attenzione di un ampio pubblico, progressivamente aumentato nel corso dei mesi, più grazie al passaparola, che a roboanti world premiere o promesse campate in aria da parte degli sviluppatori. In trecentomila, su Steam, hanno inserito nella propria lista dei desideri Samson , dando anticipatamente fiducia ad un open world realizzato da Liquid Swords, studio fondato da Christofer Sundberg, co-fondatore di Avalanche Studios e creatore della serie Just Cause.

Clair Obscur: Expedition 33 , ma anche il più recente Crimson Desert , ci hanno dimostrato che si può ancora creare giochi di successo, pur non basandosi su brand blasonati e senza il supporto di giganteschi publisher pronti a sovvenzionare a suon di milioni il progetto di turno, a patto che si rispettino i desideri e i capricci degli azionisti.

Il mondo dei videogiochi sa ancora regalarci belle storie . Nonostante i tanti licenziamenti recenti, studi che chiudono ad una velocità impressionante, progetti destinati al fallimento ancor prima di debuttare sul mercato, sforzandoci di vedere l'aspetto più piacevole e appagante dell'industria, fortunatamente non mancano piccole e grandi storie ancora in grado di iniettare una buona dose di ottimismo tra addetti ai lavori ed appassionati.

Questa ricchezza visiva diventa tanto più palese quanto più si esplorano i vicoli del quartiere e alcuni interni che visiterete nel corso dell'avventura, rendendo sempre più chiara l'attenzione e la cura nel dettaglio profusa dagli sviluppatori nella creazione della mappa.

Gli sviluppatori sono stati abilissimi nel creare uno spaccato di città credibile, coerente, che veicolasse tramite la narrazione ambientale una miriade di piccole storie che parlano di disagio, povertà e criminalità. Tyndalston è sporca, malata , soffocata dal consumo di una droga che rende la maggior parte dei suoi cittadini dei carapaci svuotati da qualsiasi emozione. I murales sui palazzi, le pile di immondizia che si accumulano ai bordi delle strade, le baracche che sorgono nelle zone vicine al porto, sono dettagli che palesano una decadenza morale ed economica, ormai irreversibile.

Protagonista di questo action open-world, a ben vedere, non è tanto quel Samson McCray che dà il titolo al gioco, quanto Tyndalston . Il quartiere malfamato e degradato che fa da sfondo all'intera avventura è senza alcun dubbio l'aspetto migliore della creatura di Liquid Swords, scenario volutamente ridotto nelle dimensioni, abitato da personaggi incastrati nelle stesse azioni ripetitive, ma anche fucina di torbide suggestioni.

Paga i criminali, salva la sorella

Anche in termini di gameplay, è evidente come Liquid Swords, almeno sulla carta, si sia concentrata nel dare forma ad un'esperienza certamente limitata, ma ben focalizzata su pochi elementi.

Tanto per cominciare, Samson ogni giorno deve preoccuparsi di racimolare un certo quantitativo di denaro per estinguere il debito contratto con un'organizzazione criminale che tiene in ostaggio la sorella. Per farlo, non solo dovrà occuparsi delle missioni principali, ma sarà fondamentale completare tutta una serie di incarichi secondari utili a raggiungere la quota pattuita.

La mappa del gioco, con le varie icone relative alle missioni disponibili ogni giorno

Consultando la mappa, il giocatore potrà conoscere anticipatamente sia il denaro racimolato completando ogni obiettivo, sia il numero di Punti Azione che ciascuno di essi consumerà una volta portato a termine. Lo scorrere del tempo, difatti, è vincolato al superamento, o all'eventuale fallimento, di ogni missione a cui si prende parte. Terminati i punti azione, non potrete far altro che tornare a casa, versare il contante accumulato fino a quel momento e prepararvi alla giornata successiva.

Questo loop, perlomeno inizialmente, è innegabilmente intrigante. Fare continui calcoli per evitare di restare a corto di denaro, anche in relazione ai punti azione rimanenti, rende interessante l'alternanza tra missioni principali, che sviluppano la trama, e incarichi secondari. Quando si scopre che la quota giornaliera si alza progressivamente e che mancando per troppi giorni consecutivi la consegna si causerà la morte della sorella di Samson, con un conseguente ed immediato game over, si innesca una piacevole tensione che spinge indirettamente a valutare molto attentamente la mossa successiva.

Pur selezionando la lingua italiana dei sottotitoli, la maggior parte delle linee di dialogo sarà comunque in inglese. Un ulteriore problema che dovranno risolvere gli sviluppatori con futuri aggiornamenti

Purtroppo l'incantesimo dura poco. Già dopo qualche giornata virtuale, difatti, ci si accorge che le missioni secondarie sono estremamente ripetitive. Il loro design palesa fin troppo in fretta l'assoluta mancanza di originalità e inventiva. Nei casi più estremi, difatti, vi ritroverete più volte a fare le stesse cose, negli stessi posti, un'eventualità che, tra l'altro, mina al clima di realismo e credibilità che lo scenario virtuale, e la pur debole trama, tenta di infondere nell'esperienza. Inoltre, l'interesse per la progressione si smorza drasticamente non appena ci si accorge che non si può reinvestire in alcun modo parte dei soldi racimolati.

Ciò che è peggio, è che alcune missioni non sono completabili a causa di enormi bug. La patch pubblicata al lanco ha fortunatamente mitigato in parte situazione, ma durante la nostra prova siamo stati costretti a riavviare il gioco più e più volte per la mancata attivazione di un'azione scriptata, fondamentale per completare l'obiettivo di turno. Nemici che non comparivano, personaggi che si incastravano da qualche parte, missioni fallite in modo assolutamente casuale ed arbitrario: purtroppo nella nostra esperienza ne abbiamo viste di tutti i colori. Il già citato aggiornamento ha migliorato la situazione e non mettiamo in dubbio che futuri update possano ulteriormente fare la differenza, ma ad oggi Samson è un gioco estremamente problematico da questo punto di vista.