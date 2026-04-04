Samson è stato aggiunto a un gran numero di liste dei desideri su Steam

Lo studio di sviluppo Liquid Swords ha annunciato che Samson , il suo primo gioco dalla fondazione, è stato aggiunto a ben 300.000 liste dei desideri su Steam . Stiamo parlando di una software house di medie dimensioni fondata da ex Avalanche, il team dei Just Cause , diretta proprio dal creatore di questi ultimi.

L'uscita è vicina

L'annuncio non svela molto altro, a parte ricordare il lancio del gioco per PC dell'8 aprile, data che si sta velocemente avvicinando. Fortunatamente c'è anche un'immagine che ringrazia tutti quelli che stanno seguendo il gioco.

La storia del gioco parla di Samson che fa ritorno nei peggiori quartieri di Tyndalston, il luogo che lo ha temprato e mai perdonato. Muscoli, velocità e nervi saldi sono la chiave per restare in piedi e non farsi ammazzare dai criminali che popolano la città.

Il gameplay è caratterizzato da combattimenti corpo a corpo e situazioni pericolose che andranno affrontate in vari modi. "Samson ha imparato la violenza prima della pietà... e la città non l'ha dimenticato. Ogni scontro conta. Ogni colpo è fatto per spezzare o essere spezzati." Insomma, si menerà parecchio.

Ricordiamo, infine, che Samson è stato annunciato soltanto per PC. Non sappiamo se e quando sarà convertito anche su console. Probabilmente lo studio di sviluppo vuole valutare i risultati su Steam prima di investire in altre versioni.