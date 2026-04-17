Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ecco quando

Liquid Swords ha annunciato ufficialmente che Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Quando, esattamente? Questo autunno, verosimilmente con una versione aggiornata dell'esperienza.

A tal proposito, il team di sviluppo ha pubblicato una tabella di marcia relativa al supporto post-lancio, che include patch correttive e nuovi contenuti che andranno ad arricchire il pacchetto rispetto al suo problematico debutto su PC.

Il primo aggiornamento significativo è previsto per il 22 aprile e introdurrà diverse novità, fra cui varianti per i veicoli e miglioramenti al sistema di combattimento, insieme a interventi più tecnici che andranno ad agire sull'ottimizzazione dei controlli.

Il 29 aprile sarà la volta di un secondo aggiornamento, focalizzato in questo caso sui feedback della community: gli sviluppatori miglioreranno stabilità, rifinitura generale e gameplay, cercando di risolvere alcune delle criticità emerse dopo il lancio. Un ulteriore update è già stato confermato per il 6 maggio, infine.