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Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ecco quando

Liquid Swords ha annunciato ufficialmente che Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, rivelando il periodo di uscita del gioco su console.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/04/2026
Una sequenza di Samson
Samson
Samson
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Liquid Swords ha annunciato ufficialmente che Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Quando, esattamente? Questo autunno, verosimilmente con una versione aggiornata dell'esperienza.

A tal proposito, il team di sviluppo ha pubblicato una tabella di marcia relativa al supporto post-lancio, che include patch correttive e nuovi contenuti che andranno ad arricchire il pacchetto rispetto al suo problematico debutto su PC.

Il primo aggiornamento significativo è previsto per il 22 aprile e introdurrà diverse novità, fra cui varianti per i veicoli e miglioramenti al sistema di combattimento, insieme a interventi più tecnici che andranno ad agire sull'ottimizzazione dei controlli.

Tante lamentele per Samson: Liquid Swords ammette i problemi e promette miglioramenti Tante lamentele per Samson: Liquid Swords ammette i problemi e promette miglioramenti

Il 29 aprile sarà la volta di un secondo aggiornamento, focalizzato in questo caso sui feedback della community: gli sviluppatori miglioreranno stabilità, rifinitura generale e gameplay, cercando di risolvere alcune delle criticità emerse dopo il lancio. Un ulteriore update è già stato confermato per il 6 maggio, infine.

Gli aggiornamenti con nuovi contenuti

Oltre a risolvere i problemi di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Samson, gli aggiornamenti a cui Liquid Swords sta lavorando includeranno nuovi contenuti per il gioco, nello specifico con l'update di metà maggio e con quello di metà giugno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il primo aggiornamento sarà incentrato sul combattimento, il secondo sui veicoli, ma non ci sono ancora dettagli in merito alle novità che andranno a introdurre.

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