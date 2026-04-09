Tante lamentele per Samson: Liquid Swords ammette i problemi e promette miglioramenti

Il debutto di Samson non è andato esattamente come sperato. Ad ammetterlo è stato anche lo studio di sviluppo, Liquid Swords, che ha deciso di prendere di petto la situazione. Nel giorno del lancio, l'atteso action ha registrato un'accoglienza decisamente tiepida da parte del pubblico, con soltanto il 53% di recensioni positive su Steam e tante recensioni negative o molto fredde dalla critica . Tra le altre cose, il gioco è funestato da gravi problemi tecnici . Ad affrontare la crisi è stato Christofer Sundberg, fondatore e direttore creativo di Liquid Swords, che ha pubblicato un messaggio aperto alla community per fare il punto della situazione.

I primi interventi

Senza nascondersi dietro un dito, Sundberg ha ammesso le criticità del lancio: "Abbiamo pubblicato un gioco con dei difetti per una serie di ragioni", ha dichiarato, definendo "inaccettabile" il fatto che molti utenti stiano incappando in bug che impediscono di proseguire e in severi cali di prestazioni. Pur rivendicando l'orgoglio per il duro lavoro svolto dal team nel portare il gioco dal concept iniziale fino alla pubblicazione, il fondatore ha assicurato che lo studio è già in ascolto dei feedback e al lavoro per consegnare ai giocatori l'esperienza che meritano.

La prima risposta concreta a questi disagi arriverà venerdì, con il rilascio di una corposa patch mirata a risolvere le problematiche più urgenti. Tra le novità in arrivo, spiccano interventi sulle prestazioni, in particolare per arginare i microscatti legati ai PSO, e la risoluzione di svariati crash. L'aggiornamento andrà anche a correggere i bug legati alla progressione delle missioni e al gameplay, introducendo inoltre una funzione molto richiesta: la possibilità di utilizzare fino a 8 slot di salvataggio.

Tuttavia, Liquid Swords vuole rassicurare i fan sul fatto che questo è solo l'inizio. Sundberg ha ribadito il totale impegno del team verso l'universo narrativo e ludico dello studio, confermando il supporto sia per Samson che per Tyndalston, la città in cui è ambientato. L'obiettivo è far crescere il gioco nel tempo sotto ogni punto di vista, dalla qualità ai contenuti.

"Samson è qui per restare e noi non andiamo da nessuna parte", ha promesso in conclusione il direttore creativo, garantendo che i lavori di pulizia, ottimizzazione e rifinitura delle animazioni e del gameplay continueranno senza sosta anche nelle settimane a venire, ringraziando i giocatori per il supporto e la fiducia dimostrati nonostante le difficoltà iniziali.