I giocatori di Pokémon Champions lamentano l'assenza di contenuti mostrati nei trailer

A far esplodere la polemica sono state alcune scoperte condivise su X: all'appello manca ad esempio una Megaevoluzione di Raichu che si era chiaramente vista nel trailer del Pokémon Day, così come risultano assenti al lancio diversi strumenti mostrati nelle panoramiche di gioco.

Il lancio di Pokémon Champions non è andato proprio liscio come sperato. Tanti appassionati, in particolare quelli che seguono la scena competitiva, hanno già fatto diverse rimostranze, in particolare per la mancanza di tanti Pokémon e strumenti che erano stati persino mostrati nei trailer promozionali precedenti all'uscita. In effetti, allo stato attuale, Pokémon Champions supporta un roster di soli 186 Pokémon, composto quasi esclusivamente da forme completamente evolute (con rare eccezioni come Pikachu).

La postilla

A onor del vero, The Pokémon Company aveva inserito una postilla nei video con cui precisava che le sequenze avrebbero potuto mostrare Pokémon "non disponibili al momento dell'uscita della versione per Nintendo Switch". Questa precisazione lascia intendere che i Pokémon mancanti e le nuove forme, come Mega Raichu X, verranno probabilmente aggiunti in un secondo momento tramite aggiornamenti o in concomitanza con il rilascio della versione mobile.

Non tutta la community, comunque, è critica verso le scelte fatte. Su Reddit c'è chi fa notare come un Pokédex e un inventario ridotti potrebbero rivelarsi un vantaggio per i giocatori occasionali e per i neofiti. Secondo questa fetta di pubblico, il gioco potrebbe fungere da ottima introduzione al mondo competitivo, spingendo peraltro gli utenti a utilizzare strumenti che altrimenti verrebbero ignorati.

Nonostante questa chiave di lettura ottimistica, sui social la delusione resta palpabile. Joe Merrick, gestore del celebre portale Serebii, ha riassunto il sentimento di molti veterani lamentando che al gioco "mancano semplicemente troppe opzioni", arrivando a prevedere che, "con meno opzioni per gli strumenti" e un numero così esiguo di Pokémon schierabili, "il competitivo farà schifo per un po'".

Come se non bastasse, Pokémon Champions deve fare i conti con un'altra problematica ben più grave. Alcuni giocatori hanno segnalato di aver perso l'accesso a determinati Pokémon depositati su Pokémon Home dopo aver provato a trasferirli nel nuovo gioco. Vedremo come risponderà The Pokémon Company, che sta puntando moltissimo su Champions.