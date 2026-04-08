Pokémon Champions potrebbe bloccare i vostri Pokémon passandoli da HOME

Pokémon Champions è il nuovo gioco competitivo della serie di Game Freak ed è stato accolto con alcuni dubbi dai giocatori. Ora, inoltre, pare che ci siano anche delle problematiche tecniche parecchio fastidiose.

Cosa sta accadendo con Pokémon Champions

Pare infatti che Pokémon Champions rischi di dare un errore quando si prova a trasferire un Pokémon dall'applicazione Pokémon HOME. Non è in realtà una novità, visto che con altri giochi della serie è successo negli anni qualcosa di simile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il problema, in questo caso, è che i Pokémon che non sono stati trasferiti a causa dell'errore vengono comunque categorizzati come "in visita" a Pokémon Champions mentre sono all'interno di Pokémon HOME e non possono essere più utilizzati. Visto che non sono davvero stati spostati in Pokémon Champions a causa dell'errore, non è possibile farli tornare in Pokémon HOME e annullare il tutto. In pratica, i Pokémon sono bloccati e non utilizzabili.

I fan hanno trovato delle soluzioni artigianali che alle volte funzionano, come ad esempio scaricare e riscaricare Pokémon HOME oppure cancellare la cache del gioco e del sistema. Non sempre però questi metodi sono efficaci secondo le segnalazioni.

In breve, potrebbe essere una buona idea attendere un attimo prima di sfruttare lo spostamento dei Pokémon da HOME, per non rischiare problemi. Supponiamo che The Pokémon Company aggiornerà i giochi per risolvere l'errore e "liberare" le creature bloccate.

Ricordiamo infine che Pokémon Champions regala un Machamp grazie a questo codice promozionale.