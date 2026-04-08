Un gioco mira a farci vivere la storia dei videogiochi dal bancone di un negozio virtuale

Sunset Game Shop Shayou è un titolo indie giapponese che mira a farci vivere almeno 25 anni di storia dei videogiochi dal bancone di un negozio. Il giocatore veste i panni del gestore di un piccolo negozio di videogiochi, che deve riuscire a portare al successo. La parte più interessante è che il gameplay è basato su eventi realmente accaduti tra il 1985 e il 2010. Si parte quindi dai successi dell'era NES, fino all'arrivo di giochi come Mass Effect 2 . Chiaramente non viene mostrato il gameplay di titoli reali, ma gli stessi appaiono comunque riconoscibili.

A turni

Il sistema di gioco di Sunset Game Shop Shayou è a turni, con ogni turno che corrisponde a un mese, e ruota attorno alla gestione economica dell'attività. Il giocatore deve analizzare le notizie di settore, valutare hype e recensioni iniziali e decidere quali titoli acquistare e in che quantità, cercando di mantenere il negozio in attivo.

Non mancano però gli imprevisti: dei giochi molto attesi possono rivelarsi deludenti, titoli minori diventare successi inaspettati e possono sempre arrivare delle crisi di mercato a rendere tutto più difficile. A questi si aggiungono problemi quotidiani come clienti difficili e costi in aumento, che rendono la microgestione particolarmente ricca.

Nonostante la componente gestionale sia centrale per il gioco, gli sviluppatori di Lobstudio sottolineano che il cuore del progetto resti umano: Sunset Game Shop Shayou nasce infatti dalla riflessione su come e perché tanti negozi di videogiochi locali siano scomparsi nel tempo, con l'obiettivo di conservarne la memoria.

Sunset Game Shop Shayou sarà disponibile a partire dal 22 aprile su PC tramite Steam, ed è già possibile provarne una demo gratuita.