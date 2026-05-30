Il prezzo di un Nintendo 3DS firmato da Miyamoto vola su Ebay: superati i 20.000 dollari

Nell'estate del 2015, in occasione dell'E3, Nintendo organizzò i Nintendo World Championships , un evento competitivo che richiamava lo storico torneo del 1990 per celebrare sia i titoli classici sia le novità in arrivo. I partecipanti si sfidarono in una serie di prove su Nintendo 3DS focalizzate principalmente sui classici per NES, come Super Mario Bros. , The Legend of Zelda e Metroid , completando livelli nel minor tempo possibile o cercando di sopravvivere a difficili boss.

Il vincitore

Il vincitore assoluto di quella competizione fu John Numbers, che ricevette come premio un pezzo da collezione unico nel suo genere. Si tratta di un Nintendo 3DS XL nero, recante la firma originale del maestro Shigeru Miyamoto, il creatore di Mario e Zelda. Dopo aver conservato la console per quasi un decennio, Numbers ha deciso di metterla in vendita, descrivendola come un vero e proprio tesoro nazionale e precisando che la confezione è stata aperta solo poche volte, mantenendo l'oggetto in condizioni eccellenti.

John Numbers con la console in mano

L'asta, attualmente in corso su eBay, include la console completa della sua scatola originale e alcune speciali carte collezionabili dedicate a John Numbers, realizzate da Walter Day al termine del campionato. Il venditore ha però chiarito che il trofeo vinto nel 2015 rimarrà di sua proprietà e non fa parte dell'offerta.

Al momento, le offerte hanno già superato la soglia dei 21.000 dollari, una cifra considerevole che sembra destinata a salire, dato che mancano ancora diversi giorni alla chiusura dell'asta. Interessante è anche la modalità di consegna: Numbers ha dichiarato che non effettuerà spedizioni internazionali e che, una volta conclusa la vendita, potrebbe decidere di consegnare la console di persona all'acquirente.