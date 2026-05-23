Nex Playground prepara l'espansione in Europa: un milione di console vendute e l'obiettivo di eguagliare il Wii

Lanciata alla fine del 2023, la console Nex Playground si è ritagliata un proprio spazio nel settore dell'hardware videoludico proponendo un'esperienza di gioco senza controller, basata interamente sul rilevamento dei movimenti del corpo e indirizzata alle famiglie. Ad oggi, il dispositivo ha raggiunto circa un milione di unità vendute negli Stati Uniti.

Secondo i vertici dell'azienda, i volumi di vendita avrebbero potuto essere nettamente superiori. Tra il 2024 e il 2025, infatti, il prodotto è andato esaurito per diverso tempo, costringendo la società a saltare per intero la scorsa stagione di vendite natalizie. Questo nonostante la console fosse riuscita, durante la settimana del Black Friday, a superare le vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X e S nel mercato di riferimento.