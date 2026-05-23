Nex Playground prepara l'espansione in Europa: un milione di console vendute e l'obiettivo di eguagliare il Wii

Lanciata alla fine del 2023, la console Nex Playground si è ritagliata un proprio spazio nel settore dell'hardware videoludico proponendo un'esperienza di gioco senza controller, basata interamente sul rilevamento dei movimenti del corpo e indirizzata alle famiglie. Ad oggi, il dispositivo ha raggiunto circa un milione di unità vendute negli Stati Uniti.
Secondo i vertici dell'azienda, i volumi di vendita avrebbero potuto essere nettamente superiori. Tra il 2024 e il 2025, infatti, il prodotto è andato esaurito per diverso tempo, costringendo la società a saltare per intero la scorsa stagione di vendite natalizie. Questo nonostante la console fosse riuscita, durante la settimana del Black Friday, a superare le vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X e S nel mercato di riferimento.
Piani di sviluppo
Oggi, pur a fronte di un aumento del prezzo al pubblico legato al rincaro dei componenti elettronici, la situazione logistica appare stabilizzata. Intervistato dalla testata Game Developer, il responsabile internazionale di Nex, Tom Kang, ha delineato obiettivi a lungo termine decisamente ambiziosi.
"Le nostre ambizioni sono grandi quanto il Wii", ha dichiarato Kang. Un traguardo numerico notevole, considerando che la console di casa Nintendo ha superato i 101 milioni di unità distribuite, posizionandosi dietro soltanto a PlayStation 2 e a Nintendo Switch.
Per avvicinarsi a queste cifre, Nex fa affidamento sulla raggiunta stabilità produttiva. "Al momento stiamo crescendo molto più velocemente rispetto all'anno scorso", ha spiegato Kang. "Ma la nostra catena di approvvigionamento è nettamente migliorata, quindi le nostre aspettative sono molto più alte".
Il prossimo passo per la crescita del marchio prevede l'espansione globale. L'arrivo di Nex Playground sugli scaffali del Regno Unito è previsto per il mese di giugno di quest'anno, per poi approdare successivamente anche nell'Europa continentale e in diverse regioni asiatiche.
L'ecosistema della console si basa interamente sulla distribuzione digitale. Sebbene il dispositivo includa cinque titoli gratuiti preinstallati, l'accesso al resto della libreria avviene tramite una sottoscrizione denominata "Play Pass", proposta al costo di 49 euro per il piano trimestrale o di 99 euro per quello annuale.
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