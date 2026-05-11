Nintendo spiega le previsioni di vendita ridotte per Switch 2 e l'aumento di prezzo, non escludendone altri

Come abbiamo visto, Nintendo Switch 2 sta concludendo un anno da record, avendo superato le previsioni di vendita e trovandosi già a 19,86 milioni di unità vendute nel suo primo anno, che di fatto non è ancora concluso, ma per il prossimo anno è prevista una contrazione delle vendite.

Come abbiamo visto, Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo a partire da settembre , con una decisione che ha spinto la compagnia anche a scusarsi pubblicamente, promettendo di compensare con grandi giochi in arrivo , ma che è risultata comunque inevitabile , contribuendo peraltro a previsioni di vendita ridotte per il nuovo anno fiscale.

Nel corso della sessione di domande e risposte collegata alla pubblicazione dei recenti risultati finanziari, Nintendo ha spiegato più nel dettaglio l' abbassamento delle previsioni di vendita di Switch 2 e i motivi che hanno spinto all'aumento del prezzo, non escludendone altri in futuro.

Un anno più difficile, forse destinato a peggiorare

Per la precisione, per il prossimo anno fiscale Nintendo prevede di vendere 16,5 milioni di unità di Nintendo Switch 2, con la deadline fissata per marzo 2027, cosa che rappresenta un calo di qualche milione rispetto al primo anno, nel quale la compagnia è arrivata quasi a 20 milioni, superando anche le aspettative.

Come spiegato dal presidente Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch 2 sta avendo una diffusione più veloce della prima Nintendo Switch, e questo grazie anche al rilancio di Animal Crossing: New Horizons con l'aggiornamento specifico e soprattutto con l'arrivo di Pokémon Pokopia, che sta spingendo molto le vendite della console.

A dire il vero, Furukawa non spiega precisamente i motivi per cui Nintendo ha abbassato le previsioni di vendita per il nuovo anno fiscale rispetto al primo, sostenendo che non ci sono particolari preoccupazioni su un rallentamento del ritmo, ma di fatto le previsioni sono più basse, fissata a 16,5 milioni di unità.

Ovviamente l'effetto novità è destinato a scemare, ma anche l'aumento di prezzo sarà un fattore importante. Per quanto riguarda questo, il presidente di Nintendo ha citato l'aumento nei costi di produzione, relativo soprattutto a RAM e memorie: sebbene questo non abbia avuto un effetto molto impattante sui profitti nel primo anno fiscale della console, potrebbe averlo sul lungo termine, con un aumento nei costi di produzione stimato approssimativamente sui 100 miliardi di yen.

Considerando che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, inoltre, Nintendo non esclude che possano esserci altri aumenti di prezzo per Nintendo Switch 2 in futuro: "Se in tali circostanze avessimo mantenuto i prezzi precedenti, la redditività del settore hardware avrebbe potuto subire un significativo deterioramento, con potenziali ripercussioni sull'andamento complessivo dell'attività a lungo termine".

"Per garantire una crescita sostenibile del nostro settore delle console di gioco, è necessario mantenere una struttura reddituale solida in tutti i segmenti dell'azienda. Pertanto, sebbene si sia trattato di una decisione difficile, abbiamo deciso di trasferire parte dell'aumento dei costi sul prezzo di vendita".

Per quanto riguarda eventuali altri aumenti di prezzo, Furukawa ovviamente non si è sbilanciato ma non è nemmeno negato la possibilità, spiegando che "Non è ancora chiaro quale sarà l'andamento futuro dei prezzi dei componenti, ma siamo consapevoli che l'impatto potrebbe protrarsi non solo quest'anno, ma anche il prossimo".

"Oltre a ciò, intendiamo prepararci in modo da poter reagire con flessibilità a prescindere dalle condizioni future", cosa che potrebbe portare ad altre revisioni dei prezzi in futuro.