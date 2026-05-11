WhatsApp Web si prepara a introdurre 39 nuovi temi per le chat con colori e sfondi personalizzabili direttamente dal browser

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è al momento disponibile nemmeno per i beta tester. Secondo quanto emerso, gli utenti potranno scegliere un tema predefinito da applicare a tutte le chat oppure impostare stili differenti per conversazioni specifiche . Le personalizzazioni resteranno visibili solo localmente e non saranno condivise con gli altri partecipanti.

WhatsApp continua a lavorare a una nuova funzione per la versione browser del servizio di messaggistica. L'obiettivo è introdurre i chat themes, una novità che consentirà di modificare l'aspetto delle conversazioni direttamente da WhatsApp Web con combinazioni di colori e sfondi personalizzati.

In una fase precedente dello sviluppo, WhatsApp stava valutando l'introduzione di 49 temi diversi. Le ultime indiscrezioni indicano però che il numero è stato ridotto a 39 . La decisione sembra riflettere una maggiore attenzione alla qualità complessiva dell'esperienza, eliminando opzioni troppo simili tra loro.

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L'interfaccia dedicata alla scelta dei temi utilizzerà una griglia all'interno delle impostazioni, pensata per rendere più semplice la visualizzazione e l'anteprima delle opzioni disponibili . La stessa schermata sarà accessibile anche dalle informazioni della singola chat, facilitando l'applicazione di un tema personalizzato a una conversazione specifica.

Non solo estetica: l'impatto dei nuovi temi su WhatsApp Web

Tra i temi in preparazione, 8 includeranno sfondi con combinazioni cromatiche più accese rispetto allo stile standard. Questi wallpaper offriranno un aspetto più vivace alle conversazioni e saranno pensati per chi desidera un'interfaccia più colorata e distintiva.

Oltre all'estetica, WhatsApp sta lavorando per migliorare usabilità e accessibilità, con l'obiettivo di garantire che i nuovi temi rispettino adeguati standard di leggibilità.

Fonte: WABetaInfo

La novità contribuirà ad avvicinare l'esperienza della versione Web a quella già disponibile su Android e iOS. Una volta conclusa la fase di sviluppo e di test, la funzione sarà distribuita progressivamente ad alcuni beta tester e successivamente a un numero più ampio di utenti.