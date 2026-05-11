WhatsApp Web si prepara a introdurre 39 nuovi temi per le chat con colori e sfondi personalizzabili direttamente dal browser

WhatsApp continua a lavorare a una nuova funzione per la versione browser del servizio di messaggistica. L'obiettivo è introdurre i chat themes, una novità che consentirà di modificare l'aspetto delle conversazioni direttamente da WhatsApp Web con combinazioni di colori e sfondi personalizzati.
La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è al momento disponibile nemmeno per i beta tester. Secondo quanto emerso, gli utenti potranno scegliere un tema predefinito da applicare a tutte le chat oppure impostare stili differenti per conversazioni specifiche. Le personalizzazioni resteranno visibili solo localmente e non saranno condivise con gli altri partecipanti.
Ulteriori dettagli sull'introduzione dei 39 nuovi temi su WhatsApp Web
L'interfaccia dedicata alla scelta dei temi utilizzerà una griglia all'interno delle impostazioni, pensata per rendere più semplice la visualizzazione e l'anteprima delle opzioni disponibili. La stessa schermata sarà accessibile anche dalle informazioni della singola chat, facilitando l'applicazione di un tema personalizzato a una conversazione specifica.
In una fase precedente dello sviluppo, WhatsApp stava valutando l'introduzione di 49 temi diversi. Le ultime indiscrezioni indicano però che il numero è stato ridotto a 39. La decisione sembra riflettere una maggiore attenzione alla qualità complessiva dell'esperienza, eliminando opzioni troppo simili tra loro.
Non solo estetica: l'impatto dei nuovi temi su WhatsApp Web
Tra i temi in preparazione, 8 includeranno sfondi con combinazioni cromatiche più accese rispetto allo stile standard. Questi wallpaper offriranno un aspetto più vivace alle conversazioni e saranno pensati per chi desidera un'interfaccia più colorata e distintiva.
Oltre all'estetica, WhatsApp sta lavorando per migliorare usabilità e accessibilità, con l'obiettivo di garantire che i nuovi temi rispettino adeguati standard di leggibilità.
La novità contribuirà ad avvicinare l'esperienza della versione Web a quella già disponibile su Android e iOS. Una volta conclusa la fase di sviluppo e di test, la funzione sarà distribuita progressivamente ad alcuni beta tester e successivamente a un numero più ampio di utenti.
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