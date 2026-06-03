Gigabyte celebra il 40° anniversario al Computex 2026 con una nuova generazione di hardware IA, una GPU RTX 50 INFINITY e tanto altro

Gigabyte ha presentato al Computex 2026 nuove soluzioni AI, gaming e hardware per il 40° anniversario. Scopriamo insieme tutte le principali novità.

Gigabyte ha presentato al Computex 2026 una vasta gamma di novità che celebrano il suo 40° anniversario, con un forte focus su intelligenza artificiale, gaming e soluzioni hardware di nuova generazione. L'azienda ha mostrato laptop, schede grafiche, schede madri e un ecosistema IA completo progettato per supportare sia utenti consumer che sviluppatori professionisti. Tra le novità principali spicca la nuova lineup di laptop da gaming IA. Al centro dell'offerta si trova GIMATE, l'agente IA proprietario, aggiornato per rendere il controllo del sistema più intuitivo nelle attività di gaming, creazione e produttività.

Le novità di GIMATE e nel settore laptop presentate da Gigabyte al Computex 2026 GIMATE introduce nuove funzionalità come RGB Fusion 3.0 con RGB Music Mode, che sincronizza le luci con gameplay o contenuti multimediali, AI Visual con preset per diversi scenari come Cinema o Racing/FPS, e una modalità Customize avanzata che permette di bilanciare prestazioni ed efficienza energetica. Le novità di Corsair al Computex 2026: nuovi alimentatori, case e soluzioni per più potenza e flessibilità Inoltre, GIMATE Creator, sviluppato con NVIDIA, utilizza la quantizzazione NVFP4 per migliorare l'efficienza dell'IA generativa sulle GPU RTX 50 Series Laptop. Il modello di punta è l'AORUS MASTER 16, premiato al Compuex, dotato di AMD Ryzen 9 9955HX3D e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, racchiusi in uno chassis ultrasottile da 19 mm. Il sistema supporta Mux Switch e il raffreddamento Windforce Infinity EX, capace di gestire fino a 230W di potenza per prestazioni stabili e silenziose.

Gigabyte presenta anche delle novità nel campo delle GPU al Computex Nel comparto GPU, Gigabyte ha presentato la serie AORUS GeForce RTX 50 INFINITY, ora estesa ai modelli RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070. La serie integra il sistema di raffreddamento Windforce Hyperburst con design Double Flow Through per migliorare il flusso d'aria e l'efficienza termica. Il sistema Hawk fan aumenta pressione e volume d'aria, mentre una ventola centrale Overdrive si attiva sotto carico intenso. Il design include anche gestione dei cavi ottimizzata con connettore posteriore e illuminazione RGB personalizzabile RGB Halo.

Novità per quanto riguarda le schede madri di Gigabyte direttamente dal Computex Le schede madri X870E e X870 AORUS INFINITY rappresentano il cuore dell'offerta per processori AMD Ryzen 9950X3D2. Integrano la tecnologia AI-enhanced X3D Turbo Mode 2.0, che utilizza monitoraggio in tempo reale e ottimizzazione basata su dati per migliorare le prestazioni. Il modello X870E AORUS INFINITY NEXT utilizza materiali avanzati e stampa metallica 3D per migliorare la dissipazione termica, con heatsink Gyroid e camere di vapore stampate in 3D, oltre a una struttura di alimentazione da 64 fasi e 5120A di corrente totale. Il modello X870 AORUS INFINITY punta invece sulla latenza ridotta, raggiungendo timing CL24 e prestazioni di memoria superiori del 20%.

Gigabyte e l'ecosistema IA locale, le novità, anche in questo settore, direttamente dal Computex 2026 Gigabyte ha inoltre ampliato l'ecosistema AI TOP, una piattaforma progettata per lo sviluppo di intelligenza artificiale locale. Il nuovo sistema AI TOP 100 B850 è alimentato da CPU AMD Ryzen 9 9950X e GPU RTX 5090 o Radeon AI PRO R9700, con supporto fino a 128GB di memoria DDR5 e alimentazione da 1600W Platinum. L'ecosistema è pensato per eseguire carichi IA localmente senza dipendenza dal cloud, garantendo controllo dei dati e operatività continua. L'AI TOP comprende tre livelli di sistemi: AI TOP ATOM per uso personale, AI TOP 100 per sviluppatori e team, e AI TOP 500 TRX50 per ricerca enterprise. Tutti i sistemi sono validati per operare 24/7 e supportano oltre 100 framework IA, tra cui PyTorch e TensorFlow. Con questa offerta, Gigabyte mira a fornire una piattaforma completa.