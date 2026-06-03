Le novità di Corsair al Computex 2026: nuovi alimentatori, case e soluzioni per più potenza e flessibilità

Corsair ha annunciato una serie di novità al Computex, dai nuovi alimentatori ai case ancora più funzionali, fino all'ampliamento dei prodotti dell'ecosistema iCUE LINK. Vediamo quindi tutti i principali annunci.
Case WARTHOG
Si tratta di un case mid-tower pensato per offrire flessibilità, lunga durata e soprattutto un potente flusso d'aria. La struttura è solida, realizzata in acciaio spesso e dotata di maniglie integrate, mentre i pannelli laterali ne esaltano l'aspetto ancora più robusto e curato. Più precisamente, troviamo un pannello anteriore e superiore con motivo 3D-Y, pensato per garantire un raffreddamento ancora più ottimale.
È inoltre possibile montare radiatori da 360 mm in più posizioni, rendendolo versatile e funzionale in base alle proprie preferenze. Questo prodotto trae direttamente ispirazione dal precedente C70 Vengeance, soprattutto per quanto concerne assemblaggio e flessibilità. A tal proposito, il sistema di montaggio delle ventole InfiniRail semplifica ulteriormente l'assemblaggio, affiancato dal braccio stabilizzatore anti-flessione per la GPU e dal tray per schede madri RapidRoute 2.0, che contribuiscono a un'installazione più ordinata e intuitiva. Vi informeremo su prezzi e disponibilità.
2800X RS-ARGB
Tra le altre novità troviamo il nuovo telaio Micro-ATX con ingombro ridotto e interno spazioso ideale per ogni esigenza. Potrete inserire le GPU più grandi, oltre a un radiatore da 360 mm nella parte superiore.
L'esterno è in vetro a tutto tondo, quindi potrete esporre la vostra build con fierezza, arricchita dall'illuminazione RGB. Il prodotto include 3 ventole di aspirazione a rotore inverso sul pannello laterale, ma è possibile montare fino a 10 ventole da 120 mm.
Frame 5000D WOOD RS
Se invece preferite uno stile più particolare, questo case rinnovato è dotato di un pannello anteriore in legno massiccio, mentre il pannello laterale è in vetro temperato a tutta lunghezza. Anche l'interno di questo prodotto è spazioso e conta due ventole di aspirazione da 200 mm, oltre a 11 attacchi ventole da 120 mm.
È possibile aggiungere un radiatore da 420 mm nelle parti superiori, laterali o anteriori. Il tray per schede madri RapidRoute 2.0 facilita il cablaggio e supporta le recenti schede madri a connessione posteriore.
Nuovi alimentatori
Corsair ha innanzitutto aggiornato il suo AX1600i per offrire maggiore efficienza, bassa rumorosità e controlli digitali completi. Il prodotto presenta dimensioni compatte ed è facile inserirlo in qualsiasi alloggiamento ATX. È dotato di doppi connettori 12V-2x6 per le configurazioni multi-GPU, mentre i condensatori giapponesi al 100% da 105° e la ventola da 140 mm con cuscinetto fluidodinamico ne migliorano ulteriormente l'affidabilità e l'efficienza, garantendo un funzionamento stabile, silenzioso e duraturo anche sotto carichi elevati.
Il nuovo alimentatore RM1200e è stato progettato per i giochi più ambiziosi e gode di protezione da sovracorrente PinProtect, per proteggere le GPU da danni dovuti a una corrente eccessiva. Troviamo inoltre una nuova griglia per ventole 3D-Y e cavi goffrati di qualità superiore con pettini a basso profilo. Gode inoltre delle certificazioni Cybenetics Platinum e Intel ATX 3.1. La ventola da 140 mm è dotata della modalità Zero RPM per un funzionamento silenzioso. Il cavo ThermalProtect protegge la GPU dal surriscaldamento.
Infine, l'HX1000i SHIFT CRYSTAL è dotato di pannelli laterali trasparenti che lasciano intravedere i componenti interni, conferendogli un'estetica distintiva e particolarmente curata. Anche in questo caso gode di PinProtect+, con una protezione da sovracorrente su ogni pin per il cavo nativo a 90° 12V-2x6.
Troviamo inoltre una ventola da 140 mm con cuscinetto magnetico a cupola RGB. I cavi Type-5 sono completamente modulari, mentre a completare il tutto troviamo la certificazione ATX 3.2, la predisposizione per PCIe 5.1 e una garanzia di dieci anni, con una qualità costruttiva pensata per affidabilità e prestazioni nel lungo periodo.
Novità per l’ecosistema iCUE e dissipatori a liquido
L'azienda ha annunciato anche il dissipatore a liquido per CPU AIO iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD. Il radiatore a doppio strato con flusso incrociato migliora la dissipazione del calore anche sotto carichi sostenuti, mentre la pompa FlowDrive Gen 2 e la piastra di raffreddamento ottimizzata contribuiscono ulteriormente a garantire temperature più basse e prestazioni sempre stabili. Le ventole LX360 Unified Frame, oltre a semplificare l'installazione, assicurano un flusso d'aria sempre ottimale e costante, contribuendo al tempo stesso a ridurre le vibrazioni e a migliorare la silenziosità complessiva del sistema.
È stato sviluppato anche il dissipatore a liquido AIO iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB per offrire una maggiore silenziosità. Anche in questo caso troviamo la pompa FlowDrive Gen 2 per assicurare una circolazione efficiente del refrigerante, insieme a una piastra di raffreddamento convessa di nuova concezione.
Si tratta di un prodotto adatto sia al gaming che alla produttività quotidiana, grazie a una soglia di rumorosità contenuta e a un flusso d'aria ottimizzato che garantisce prestazioni sempre efficienti e ben bilanciate. Le ventole di seconda generazione adottano la tecnologia AirGuide: in pratica, il flusso d'aria viene convogliato e indirizzato con precisione verso le aree più critiche, migliorando così l'efficienza complessiva del raffreddamento. Non manca l'illuminazione RGB dinamica da controllare tramite iCUE.
Se invece volete tenere sotto controllo ogni singola statistica di sistema (e non solo), l'iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD offre un ampio display LCD IPS da 5" con statistiche, immagini o animazioni con una risoluzione di 720x1280, ideale sia per il monitoraggio che per la personalizzazione.
Corsair ha presentato anche le ventole iCUE LINK LX360 RGB Unified Frame e iCUE LINK LX360-R RGB Unified Frame. Le prime assicurano un raffreddamento ad alto flusso d'aria in un telaio unificato da 360 mm. Si tratta di tre ventole con doppi circuiti luminosi da 18 LED RGB, con tecnologia AirGuide e iCUE LINK System Hub per un controllo unificato tramite il software iCUE.
Le seconde, invece, sono dotate di pale a rotore invertito, progettate per generare un flusso d'aria in ingresso senza interferire con l'illuminazione RGB visibile frontalmente, mantenendo così un'estetica pulita. Si tratta di un prodotto perfetto per le build da esporre. Anche in questo caso si basano su cuscinetti magnetici a cupola per offrire maggiore affidabilità a lungo termine e minore rumorosità. Vi aggiorneremo con tutti i dettagli su prezzi e disponibilità non appena ne sapremo di più.
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