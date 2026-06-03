Le novità di Corsair al Computex 2026: nuovi alimentatori, case e soluzioni per più potenza e flessibilità

È inoltre possibile montare radiatori da 360 mm in più posizioni , rendendolo versatile e funzionale in base alle proprie preferenze. Questo prodotto trae direttamente ispirazione dal precedente C70 Vengeance, soprattutto per quanto concerne assemblaggio e flessibilità. A tal proposito, il sistema di montaggio delle ventole InfiniRail semplifica ulteriormente l'assemblaggio, affiancato dal braccio stabilizzatore anti-flessione per la GPU e dal tray per schede madri RapidRoute 2.0, che contribuiscono a un'installazione più ordinata e intuitiva. Vi informeremo su prezzi e disponibilità.

Si tratta di un case mid-tower pensato per offrire flessibilità, lunga durata e soprattutto un potente flusso d'aria. La struttura è solida, realizzata in acciaio spesso e dotata di maniglie integrate, mentre i pannelli laterali ne esaltano l'aspetto ancora più robusto e curato. Più precisamente, troviamo un pannello anteriore e superiore con motivo 3D-Y , pensato per garantire un raffreddamento ancora più ottimale.

L'esterno è in vetro a tutto tondo , quindi potrete esporre la vostra build con fierezza, arricchita dall'illuminazione RGB. Il prodotto include 3 ventole di aspirazione a rotore inverso sul pannello laterale, ma è possibile montare fino a 10 ventole da 120 mm.

È possibile aggiungere un radiatore da 420 mm nelle parti superiori, laterali o anteriori. Il tray per schede madri RapidRoute 2.0 facilita il cablaggio e supporta le recenti schede madri a connessione posteriore.

Se invece preferite uno stile più particolare, questo case rinnovato è dotato di un pannello anteriore in legno massiccio , mentre il pannello laterale è in vetro temperato a tutta lunghezza. Anche l'interno di questo prodotto è spazioso e conta due ventole di aspirazione da 200 mm , oltre a 11 attacchi ventole da 120 mm.

Nuovi alimentatori

Corsair ha innanzitutto aggiornato il suo AX1600i per offrire maggiore efficienza, bassa rumorosità e controlli digitali completi. Il prodotto presenta dimensioni compatte ed è facile inserirlo in qualsiasi alloggiamento ATX. È dotato di doppi connettori 12V-2x6 per le configurazioni multi-GPU, mentre i condensatori giapponesi al 100% da 105° e la ventola da 140 mm con cuscinetto fluidodinamico ne migliorano ulteriormente l'affidabilità e l'efficienza, garantendo un funzionamento stabile, silenzioso e duraturo anche sotto carichi elevati.

Il nuovo alimentatore RM1200e è stato progettato per i giochi più ambiziosi e gode di protezione da sovracorrente PinProtect, per proteggere le GPU da danni dovuti a una corrente eccessiva. Troviamo inoltre una nuova griglia per ventole 3D-Y e cavi goffrati di qualità superiore con pettini a basso profilo. Gode inoltre delle certificazioni Cybenetics Platinum e Intel ATX 3.1. La ventola da 140 mm è dotata della modalità Zero RPM per un funzionamento silenzioso. Il cavo ThermalProtect protegge la GPU dal surriscaldamento.

Infine, l'HX1000i SHIFT CRYSTAL è dotato di pannelli laterali trasparenti che lasciano intravedere i componenti interni, conferendogli un'estetica distintiva e particolarmente curata. Anche in questo caso gode di PinProtect+, con una protezione da sovracorrente su ogni pin per il cavo nativo a 90° 12V-2x6.

Troviamo inoltre una ventola da 140 mm con cuscinetto magnetico a cupola RGB. I cavi Type-5 sono completamente modulari, mentre a completare il tutto troviamo la certificazione ATX 3.2, la predisposizione per PCIe 5.1 e una garanzia di dieci anni, con una qualità costruttiva pensata per affidabilità e prestazioni nel lungo periodo.