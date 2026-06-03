C'è troppo sangue in Marvel's Wolverine? Parlano gli sviluppatori

C'è troppo sangue in Marvel's Wolverine? Dopo aver assistito alla presentazione del gioco durante lo State of Play è lecito porsi una domanda del genere, specie considerando la violenza a questo punto cartoonesca di Marvel's Spider-Man.
Interrogati al riguardo, gli sviluppatori di Insomniac Games hanno risposto dicendo che si trattava di una necessità per restare fedeli al personaggio e alla sua natura, ma che sarà possibile dosare la quantità di sangue grazie a diverse opzioni.
"Volevamo creare l'esperienza definitiva di Wolverine e sarebbe stato molto, molto difficile farlo - con un uomo dotato di artigli affilati e indistruttibili come principale mezzo di interazione con il mondo - senza utilizzare sangue e violenza", ha spiegato il creative director Marcus Smith.
"È un gioco molto viscerale, e proprio per questo motivo è classificato per adulti. Era nostro dovere restare fedeli al personaggio, cosa che cerchiamo di fare ogni volta che realizziamo un gioco. Volevamo mettere i giocatori nei panni di Spider-Man e negli artigli di Wolverine, e per farlo era inevitabile che fosse sanguinolento."
Quel tipo di rating è stato necessario perché Insomniac potesse affrontare tematiche narrative più mature. "Possiamo esplorare molto più a fondo l'oscurità emotiva, l'ambiguità e il conflitto, e per molti di noi è stato entusiasmante poter affrontare territori che prima non avevamo mai potuto esplorare", ha spiegato il game director Mike Daly.
La violenza potrà essere ridotta
Fra le cose che bisogna sapere di Marvel's Wolverine c'è anche il fatto che la violenza del gioco potrà essere ridotta. "Sarebbe negligente da parte mia non menzionare che abbiamo una funzione di accessibilità che permette di disattivare il sangue, se è un elemento che può creare disagio", ha detto Marcus Smith.
"Una delle principali opzioni consente di disattivare il sangue dinamico", gli ha fatto eco Mike Daly. "Abbiamo un sistema fisico molto interessante per il sangue, che schizza e si disperde ovunque - colpisce i personaggi, si diluisce nell'acqua e così via. Disattivarlo è in realtà la parte più semplice."
"Inoltre ci sono altre cose più estreme come l'amputazione degli arti o le uccisioni con gli artigli che attraversano la testa: momenti cinematografici molto violenti. Per questi possiamo disattivare lo smembramento e censurare ciò che non può essere rimosso facilmente, ad esempio sfocando gli artigli che attraversano il volto."
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