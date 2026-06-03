C'è troppo sangue in Marvel's Wolverine? Parlano gli sviluppatori

C'è troppo sangue in Marvel's Wolverine? Dopo aver assistito alla presentazione del gioco durante lo State of Play è lecito porsi una domanda del genere, specie considerando la violenza a questo punto cartoonesca di Marvel's Spider-Man.

Interrogati al riguardo, gli sviluppatori di Insomniac Games hanno risposto dicendo che si trattava di una necessità per restare fedeli al personaggio e alla sua natura, ma che sarà possibile dosare la quantità di sangue grazie a diverse opzioni.

"Volevamo creare l'esperienza definitiva di Wolverine e sarebbe stato molto, molto difficile farlo - con un uomo dotato di artigli affilati e indistruttibili come principale mezzo di interazione con il mondo - senza utilizzare sangue e violenza", ha spiegato il creative director Marcus Smith.

"È un gioco molto viscerale, e proprio per questo motivo è classificato per adulti. Era nostro dovere restare fedeli al personaggio, cosa che cerchiamo di fare ogni volta che realizziamo un gioco. Volevamo mettere i giocatori nei panni di Spider-Man e negli artigli di Wolverine, e per farlo era inevitabile che fosse sanguinolento."

Quel tipo di rating è stato necessario perché Insomniac potesse affrontare tematiche narrative più mature. "Possiamo esplorare molto più a fondo l'oscurità emotiva, l'ambiguità e il conflitto, e per molti di noi è stato entusiasmante poter affrontare territori che prima non avevamo mai potuto esplorare", ha spiegato il game director Mike Daly.