Marvel's Wolverine ha aperto lo State of Play con uno spettacolare video del gameplay

Come ci si poteva aspettare, è stato proprio Marvel's Wolverine ad aprire lo State of Play di giugno , con un lungo e spettacolare video del gameplay che ha dato modo di vedere qualcosa di più specifico sul nuovo gioco d'azione da parte di Insomniac Games per PS5.

Una simulazione di Wolverine

"Con il destino degli umani e dei mutanti in bilico, Logan sa bene che il mondo ha bisogno di un eroe", si legge nella descrizione del video, "Tuttavia, dovranno accontentarsi di Wolverine", come riferisce lo stesso protagonista verso la fine del video.

Il gioco appare essere precisamente quello che ci si può aspettare da un action incentrato su Wolverine: si tratta di un titolo d'azione in terza persona in cui possiamo sfruttare le grandi capacità atletiche, la forza e la resistenza del protagonista per muoverci nello spazio 3D e combattere, in maniera decisamente violenta.

E il tasso di violenza è davvero notevole in questo gioco: mosse e combo sono assolutamente brutali, il sangue scorre copioso e Wolverine di certo non si risparmia, ovvero sembrano esserci tutte le caratteristiche che ci si aspettano da un super-anti-eroe del genere.

Dopo una lunga attesa, la data di uscita di Marvel's Wolverine è fissata per il 15 settembre su PS5 come riferito lo scorso febbraio.