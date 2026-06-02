Kemuri si svela in un trailer allo State of Play: è il nuovo gioco di Ikumi Nakamura

In occasione dello State of Play, Sony ha messo in mostra Kemuri, un gioco d'azione nel quale diamo la caccia a mostri ispirati agli Yokai giapponesi (spiriti, demoni e vari tipi di creature legate al paranormale).

Il gioco è sviluppato dal team di Ikumi Nakamura, Unseen. La sviluppatrice ha un passato in Tango Gameworks (The Evil Within) e ha collaborato anche a titoli come Ōkami (2006) presso Clover Studio e Bayonetta (2009) presso PlatinumGames.

La data di uscita è fissata per il 2027 su PS5, PC e Xbox Series X|S.