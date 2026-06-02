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Kemuri si svela in un trailer allo State of Play: è il nuovo gioco di Ikumi Nakamura

Ikumi Nakamura ha presentato durante lo State of Play il suo nuovo gioco, sviluppato dal suo team, Unseen. Si chiama Kemuri ed è un gioco d'azione cooperativo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/06/2026
Kemuri
Kemuri
Kemuri
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In occasione dello State of Play, Sony ha messo in mostra Kemuri, un gioco d'azione nel quale diamo la caccia a mostri ispirati agli Yokai giapponesi (spiriti, demoni e vari tipi di creature legate al paranormale).

Il gioco è sviluppato dal team di Ikumi Nakamura, Unseen. La sviluppatrice ha un passato in Tango Gameworks (The Evil Within) e ha collaborato anche a titoli come Ōkami (2006) presso Clover Studio e Bayonetta (2009) presso PlatinumGames.

La data di uscita è fissata per il 2027 su PS5, PC e Xbox Series X|S.

Il trailer di Kemuri

Il video mette in mostra una serie di personaggi che combattono ed esplorano una città molto verticale (per fortuna possono cadere da un grattacielo senza farsi del male). Le battaglie sembrano estremamente dinamiche e dense di effetti speciali, oltre che molto movimentate e su larga scala.

Ci sarà anche la cooperativa per tre giocatori ed enormi boss da abbattere con gli amici. I nostri personaggi (che hanno una propria classe tra tre disponibili, con mosse personalizzate) possono anche trasformarsi per diventare più potenti e usare capacità aggiuntive. Le trasformazioni si basano sugli Yokai con cui abbiamo creato un "contratto" dopo averli scoperti.

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