The Lost Wild ha riempito lo State of Play di dinosauri

The Lost Wild è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di questa sera, dopo un lungo periodo di silenzio. Considerate che il gioco fu annunciato originariamente nel 2022. Fortunatamente ora sappiamo almeno l'anno di uscita: 2027.
Il trailer inizia con un viaggio in auto che mostra alcuni dinosauri, quindi la visuale passa in prima persona e vediamo alcuni dei luoghi che saranno visitabili durante il gioco, che sembrano essere stati teatro di qualche tragedia, legata allle creature preistoriche.
Gli sviluppatori parlano di un'avventura dal taglio cinematografico popolata di dinosauri, che cattura il senso di meraviglia e di terrore di fronte alle bestie più eccezionali della natura.
Esploreremo una landa incontaminata in cui dovremo sopravvivere alle attenzioni dei bestioni, cercando nel frattempo di capire cos'è successo.
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