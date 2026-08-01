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Crimson Desert si aggiorna ancora: la patch 1.16 migliora l'economia del gioco e altro

Crimson Desert riceve una nuova e sostanziosa patch che, questa volta, si concentra soprattutto sull'economia del gioco, andando a migliorare diversi aspetti di commercio e altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/08/2026
Un'immagine del protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Pearl Abyss ha pubblicato un altro aggiornamento per Crimson Desert, che con la patch 1.16 disponibile in queste ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S riceve dei grossi miglioramenti all'economia e ad altri aspetti del gioco.

Gli elementi nuovi sono tanti e possono essere visti in maniera completa nelle note della patch ufficiali a questo indirizzo, ma l'elemento principale è probabilmente costituito dall'aggiunta di 133 nuove stazioni di scambio, che rendono decisamente più dinamico il commercio all'interno del mondo di gioco.

Come riferito dalle note, la patch ha aggiunto 133 nuove stazioni di scambio, inclusa la stazione di scambio del Mercante di commercio di Pailune, ampliando le possibilità economiche in tutte le aree del gioco.

Un sistema economico dinamico

Le 133 nuove stazioni di scambio non verranno introdotte immediatamente in tutta la mappa, ma vengono sbloccate progredendo nelle quest, e sono caratterizzate inoltre da un sistema di valore dinamico delle merci anche in base alla loro collocazione.

In sostanza, i mercanti posti in zone meno accessibili o in zone che richiedono notevoli sfide per essere raggiunte potranno probabilmente offrire merci e affari di livello migliore rispetto a quelli più facili da raggiungere.

Crimson Desert potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: Pearl Abyss ci sta lavorando Crimson Desert potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: Pearl Abyss ci sta lavorando

D'altra parte, gli avamposti reali offriranno generalmente una maggiore quantità di denaro per l'acquisto delle merci, creando un certo dinamismo nell'economia che porta a scoprire anche le stazioni di scambio con un certo interesse, tra le varie attività dell'ampia mappa di Crimson Desert.

Sono state introdotte anche nuove merci, come 24 nuovi tipi di prodotti di alto valore e 4 nuovi tipi più ordinari, per variare ulteriormente i commerci, inoltre i beni impacchettati potranno essere stoccati per un massimo di 10 o 100, a seconda del prezzo.

Altri aggiornamenti riguardano poi il sistema di immagazzinamento e trasporto dei beni, oltre al sistema di investimento che va a rendere decisamente più profondo e interessante tutto il sistema economico di Crimson Desert.

Dopo la patch 1.15 vista poco più di una settimana fa e la 1.14.00 con il cross-save e diversi miglioramenti, il mondo dell'action RPG di Pearl Abyss si rinnova ancora con un altro cambiamento molto interessante.

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