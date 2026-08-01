Crimson Desert si aggiorna ancora: la patch 1.16 migliora l'economia del gioco e altro

Pearl Abyss ha pubblicato un altro aggiornamento per Crimson Desert, che con la patch 1.16 disponibile in queste ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S riceve dei grossi miglioramenti all'economia e ad altri aspetti del gioco.

Gli elementi nuovi sono tanti e possono essere visti in maniera completa nelle note della patch ufficiali a questo indirizzo, ma l'elemento principale è probabilmente costituito dall'aggiunta di 133 nuove stazioni di scambio, che rendono decisamente più dinamico il commercio all'interno del mondo di gioco.

Come riferito dalle note, la patch ha aggiunto 133 nuove stazioni di scambio, inclusa la stazione di scambio del Mercante di commercio di Pailune, ampliando le possibilità economiche in tutte le aree del gioco.