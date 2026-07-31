Sony annuncia un calo nelle vendite di PS5, andamento "piatto" del software ma profitti aumentati

Sony ha pubblicato i suoi nuovi risultati finanziari relativi al trimestre terminato il 30 giugno 2026 riportando un nuovo traguardo raggiunto dalle vendite di PS5 che calano, un andamento sostanzialmente "piatto" nelle vendite del software ma un incremento generale nei profitti.
È un periodo difficile anche per Sony, nonostante la sua posizione dominante sul mercato: PS5 ha superato i 95,3 milioni di console distribuite, derivanti da altri 1,6 milioni di console distribuiti nel corso del trimestre in questione, che rappresentano un calo di 0,9 milioni rispetto al risultato fatto registrare nell'anno precedente nel medesimo periodo.
Le vendite generali vengono considerate "piatte" da Sony, in quanto compensate da un lieve aumento del software, ma i profitti aumentano grazie anche ai rimborsi dei dazi ricevuti in USA.
Software stabile, aumentano gli utenti attivi
Per quanto riguarda il software, più precisamente, nel trimestre terminato a giugno sono state vendute 66,1 milioni di copie di giochi su PS4 e PS5 combinate, con un lieve aumento di 200.000 unità rispetto all'anno precedente, ma calano di 190.000 le copie di giochi first party vendute rispetto allo stesso trimestre del 2025.
Curiosamente, cala leggermente anche la percentuale di giochi venduti in digitale: sono stati infatti l'82% sul totale, sempre una quantità importante ma con una riduzione dell'1% rispetto all'anno precedente, questione delicata per molti utenti considerando la decisione di andare totalmente sul digitale dal 2028 con l'annuncio della chiusura dei supporti fisici da tale anno.
Aumentano gli utenti attivi mensili sul PlayStation Network, che hanno raggiunto i 125 milioni nel trimestre in questione. Nel complesso, le vendite totali ammontano a circa 5,8 miliardi di dollari nel trimestre in questione, con profitti operativi di 1,26 miliardi di dollari.
I profitti rappresentano dunque un incremento del 37% circa, decisamente al di sopra dell'andamento "essenzialmente piatto" segnalato per le vendite da Sony, ma sono attribuibili in gran parte al recupero dei fondi grazie alla procedura di rimborso dei dazi doganali avviata in USA.