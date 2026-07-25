I prezzi dei giochi PS3 pare stiano esplodendo con l'annuncio della chiusura del PS Store dedicato

Le testimonianze riguardano soprattutto il mercato secondario americano , ovvero i luoghi in cui avvengono le compravendite tra utenti privati o incentrati su giochi usati o venduti come nuovi ma ormai fuori produzione. Si parla di luoghi come eBay e simili, dove i prezzi dei giochi PS3 stanno subendo notevoli rialzi.

La questione sembra ancora un po' prematura, ma con l'annuncio della prossima chiusura del PlayStation Store per i giochi PS3 e PS Vita sembra che i prezzi di tali titoli stiano "esplodendo" , con aumenti alquanto repentini specialmente per quanto riguarda alcuni titoli in particolare.

Cose preziose

Come abbiamo visto, Sony ha annunciato la chiusura del PlayStation Store per PS3 e PS Vita prevista per luglio 2027, dunque manca ancora un anno intero a questa operazione, giunta dopo un lungo posticipo deciso dalla compagnia in seguito alle proteste emerse dopo un primo tentativo di chiusura.

Questo significa che non sarà più possibile acquistare giochi digitali per PS3 e PS Vita direttamente dal PlayStation Store dopo luglio 2027, cosa che effettivamente avrà riflessi significativi anche sul mercato secondario dei giochi fisici per tali console.

Mancando un canale ufficiale e sempre disponibile per l'acquisto dei titoli, i giochi fisici ancora presenti sul mercato, ovviamente in quantità limitata, assumeranno molto più valore.

È molto probabile che questo possa portare a forti incrementi di prezzo, soprattutto per i giochi più richiesti o più rari, ma non è detto che questo si concretizzi, e in particolare è strano che gli effetti emergano già ora.

Tuttavia, come riferito da ComicBook, sembra che alcuni titoli abbiano già iniziato a veder quadruplicato il proprio prezzo, come Puppeteer che in certi casi arriva oltre i 200$ su eBay, o Folklore che supera ampiamente i 100$, ma altri esempi emergeranno probabilmente nel prossimo periodo.