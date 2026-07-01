Sony annuncia la chiusura del PlayStation Store per PS3 e PS Vita

La chiusura definitiva degli store di PlayStation 3 e PS Vita avverrà a luglio 2027 per quanto riguarda la maggior parte dei paesi del mondo, con alcune eccezioni: in Messico, Honduras e Nicaragua la chiusura avverrà il mese prossimo, agosto 2026, mentre in altri paesi dell'America Latina e nel Medio Oriente la chiusura avverrà entro la fine del 2026.

A questo punto, dopo sei anni dal primo "tentativo" di chiudere gli store digitali di PS3 e PlayStation Vita, Sony ha ritenuto fosse giunto il momento di procedere in maniera definitiva con tale decisione, dopo aver dato ulteriore tempo ai fan per poter accedere a tali funzionalità.

Con una comunicazione pubblicata sul blog ufficiale, Sony ha annunciato la prossima chiusura del PlayStation Store di PS3 e PS Vita , un'iniziativa che a dire il vero era già stata decisa anni fa ma messa "in pausa" venendo incontro alla volontà degli utenti.

Una decisione posticipata di sei anni

In un pomeriggio caratterizzato anche dalla clamorosa notizia dell'abbandono totale dei giochi su disco da parte di PlayStation a partire dal 2028 arriva dunque anche questa ulteriore informazione sui propositi futuri di Sony.

"Dopo quasi due decenni di supporto alla generazione di console PS3, desideriamo informarvi che chiuderemo il PlayStation Store su PS3 e su PS Vita", si legge nella comunicazione di Sony pubblicata sul blog di PlayStation.

"Il PlayStation Store su PS3 chiuderà in alcuni mercati a partire da quest'anno, seguito dalla chiusura globale per PS3 e PS Vita il prossimo anno. Ciò significa che, una volta chiuso il PlayStation Store su questi dispositivi, non sarà più possibile acquistare nuovi contenuti".

In ogni caso, "per facilitare la transizione, i giocatori potranno comunque scaricare i contenuti acquistati in precedenza anche dopo la data di chiusura, per l'immediato futuro". Sarà dunque possibile continuare a scaricare i contenuti già acquistati in precedenza, ma a quanto pare ci sarà un limite temporale per farlo, ancora non meglio definito.

"Siamo consapevoli che questa notizia possa deludere i giocatori di PS3 e PS Vita che nutrono un affetto particolare per questa generazione di videogiochi. La PS3 e la PS Vita rappresentano un'era importante nella storia di PlayStation, quindi non è stata una decisione facile da prendere per noi", ha scritto il responsabile delle comunicazioni di SIE, Sid Shuman.

Tale iniziativa era stata annunciata inizialmente già nel marzo del 2021, ma aveva sollevato una sorta di protesta di notevole portata da parte dei fan, spingendo Sony a rivedere la questione e ritirare la proposta a distanza di poche settimane.

Tuttavia, si trattava solo di posticipare l'inevitabile: dopo sei anni, arriva infine la decisione definitiva, che fissa la fine dello store digitale di PlayStation 3 e PlayStation Vita nel 2027, con alcune tempistici e dettagli ancora da precisare.