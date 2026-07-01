Samsung sfida TSMC e Intel: svelata la roadmap per i chip a 1,4 nm entro il 2030

Samsung ha aggiornato i propri piani per le future tecnologie dedicate alla produzione di semiconduttori, delineando una strategia che punta a rafforzare la competitività nei confronti di TSMC e Intel. Durante il SAFE Forum 2026, l'azienda ha confermato che lo sviluppo del nodo produttivo a 1,4 nanometri procede secondo i programmi e ha annunciato una versione evoluta della stessa tecnologia.

La nuova roadmap evidenzia come Samsung intenda continuare a investire sia sui processi inferiori ai 2 nanometri sia sull'evoluzione della propria piattaforma a 2 nanometri, con l'obiettivo di ampliare l'offerta destinata ai produttori di chip per dispositivi mobili, server e applicazioni di IA.