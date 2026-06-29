Corea del Sud: piano da 576 miliardi di dollari per rafforzare la produzione di chip IA con Samsung e SK Hynix

La Corea del Sud ha presentato un ambizioso programma di investimenti destinato a rafforzare il proprio ruolo nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. Il presidente Lee Jae Myung ha annunciato un piano dal valore superiore a 576 miliardi di dollari che sarà sviluppato nell'arco di diversi anni con l'obiettivo di consolidare la leadership del Paese in uno dei comparti tecnologici più strategici. L'iniziativa è stata illustrata durante un evento pubblico al quale hanno partecipato anche i vertici di Samsung e SK Hynix, i due maggiori produttori mondiali di memorie.

La strategia del governo sudcoreano e la partecipazione di Samsung e SK Hynix Secondo quanto comunicato dal governo, le aziende investiranno insieme ai propri fornitori circa 800 trilioni di won, pari a oltre 517 miliardi di dollari, per costruire due nuovi impianti di produzione ciascuna nella regione sud-occidentale della Corea del Sud. Memorie RAM e SSD, nuovi rincari previsti fino al 2027: la domanda per l'IA continua a spingere i prezzi Il presidente ha spiegato che semiconduttori, intelligenza artificiale fisica e data center dedicati all'IA rappresentano i tre elementi fondamentali della strategia nazionale per sostenere la crescita futura. L'obiettivo è accelerare lo sviluppo delle tecnologie considerate essenziali per competere sui mercati internazionali. Anche le amministrazioni locali parteciperanno al progetto. La città di Gwangju e la provincia di Jeolla Meridionale investiranno tra 5 e 20 trilioni di won, mentre altri 81 trilioni di won saranno destinati alla realizzazione di un polo dedicato al packaging dei semiconduttori vicino la capitale, Seul.

Ulteriori dettagli sull'operazione prevista in Corea del Sud con Samsung e SK Hynix in prima linea Secondo Lee, la scelta della regione sud-occidentale è legata alla disponibilità di energia elettrica inutilizzata, una risorsa indispensabile per alimentare gli impianti di nuova generazione. Il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di completare rapidamente gli stabilimenti già in costruzione e di ampliare ulteriormente la capacità produttiva nazionale attraverso nuovi investimenti. Fonte: CNN.com Le strutture attualmente concentrate nelle aree di Yongin e Pyeongtaek, infatti, avrebbero ormai raggiunto i propri limiti di espansione. Le memorie HBM prodotte da Samsung e SK Hynix sono considerate componenti chiave per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Tuttavia, alcuni esperti evidenziano che la creazione di nuovi poli produttivi richiederà tempo per essere sviluppati nelle nuove aree industriali.