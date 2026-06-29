Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo anche in Corea, con un incremento sostanzioso

Nintendo Switch 2 sta per aumentare di prezzo anche sul mercato della Corea del Sud, in base a quanto riferito da Nintendo in queste ore con un comunicato specifico, in cui stabilisce più precisamente l'entità dell'aumento previsto in tale paese, che si presenta piuttosto sostanzioso.

A dire il vero, il nuovo prezzo non è molto distante da quello deciso anche per gli altri mercato, ma ciò che rende l'incremento più repentino e notevole è il fatto che parta da un prezzo alquanto più basso rispetto ad altri paesi, considerando che Nintendo Switch 2 ha un prezzo piuttosto accessibile, al momento, in Corea del Sud.

In base alla comunicazione ufficiale, a partire dal primo settembre Nintendo Switch 2 costerà 758.000 Won in Corea del Sud, ovvero circa 430€, mentre attualmente il prezzo è 648.000 Won, ovvero circa 368€.