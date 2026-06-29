Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo anche in Corea, con un incremento sostanzioso

Nintendo Switch 2 sta per aumentare di prezzo anche sul mercato della Corea del Sud, in base a quanto riferito da Nintendo in queste ore con un comunicato specifico, in cui stabilisce più precisamente l'entità dell'aumento previsto in tale paese, che si presenta piuttosto sostanzioso.
A dire il vero, il nuovo prezzo non è molto distante da quello deciso anche per gli altri mercato, ma ciò che rende l'incremento più repentino e notevole è il fatto che parta da un prezzo alquanto più basso rispetto ad altri paesi, considerando che Nintendo Switch 2 ha un prezzo piuttosto accessibile, al momento, in Corea del Sud.
In base alla comunicazione ufficiale, a partire dal primo settembre Nintendo Switch 2 costerà 758.000 Won in Corea del Sud, ovvero circa 430€, mentre attualmente il prezzo è 648.000 Won, ovvero circa 368€.
Prezzo più basso ma incremento maggiore
Anche sul mercato coreano dunque si registrerà l'incremento di prezzo di Nintendo Switch 2 che la compagnia ha già annunciato per molti altri paesi, compresa anche l'Italia, fissato sempre per il primo settembre 2026.
Nel caso della Corea del Sud, l'incremento è di 110.000 Won, che corrispondono a circa 62 euro, segnando dunque uno degli aumenti più ampi visti con questa manovra.
In Italia, in base a quanto riferito dalla compagnia, Nintendo Switch 2 costerà 499,99€ dal primo settembre, con un incremento che appare tutto sommato piuttosto limitato, visto che il prezzo ufficiale attuale è di 469,99€.
Nel frattempo, anche Nintendo Switch Online è aumentato di prezzo in tutti i suoi piani, ma al momento solo in Giappone, in attesa di ulteriori adeguamenti probabili anche altrove.
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