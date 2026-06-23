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Nintendo Switch Online è aumentato di prezzo in tutti i suoi piani, ma al momento solo in Giappone

Nintendo ha svelato che il suo servizio di abbonamento per le console da gioco, Nintendo Switch Online, sta ora subendo un aumento di prezzo in tutte le sue versioni, ma solo in Giappone per ora.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/06/2026
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch Online aumenta di prezzo, sebbene per il momento solo sul suolo giapponese. La compagnia di Kyoto ha svelato che il servizio subirà un rincaro in tutte le sue versioni.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online (e la versione "+ Pacchetto aggiuntivo") dà accesso a un ampio catalogo di giochi retro, provenienti dalle generazioni NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Virtual Boy e Mega Drive / Genesis. Inoltre, permette di giocare online, usare i salvataggi in cloud, la chat vocale via mobile e GameChat su Nintendo Switch 2.

Gli aumenti del Nintendo Switch Online

Ecco gli aumenti in Yen (con valore in Euro al cambio attuale):

  • Piano individuale (1 mese) - era ¥306 (€1,66), ora ¥400 (€2,17)
  • Piano individuale (3 mesi) - era ¥815 (€4,43), ora ¥1,000 (€5,43)
  • Piano individuale (12 mesi) - era ¥2,400 (€13,04), ora ¥3,000 (€16,30)
  • Piano familiare (12 mesi) - era ¥4,500 (€24,45), ora ¥5,800 (€31,51)
  • Switch Online + Pacchetto aggiuntivo (12 mesi) - era ¥4,900 (€26,62), ora ¥5,900 (€32,05)
  • Switch Online + Pacchetto aggiuntivo - Piano familiare (12 mesi) - era ¥8,900 (€48,35), ora ¥9,900 (€53,79)

L'aumento di prezzo è previsto per il primo luglio. Al momento non ci sono informazioni per un aumento in altre regioni, ma non è impossibile che la compagnia decida di far salire i prezzi a livello globale. Ciò detto, lo Yen è molto debole da tempo ed è possibile che questi aggiustamenti servano per avvicinare i prezzi a quelli del resto del mondo: ad esempio, il piano da 12 mesi per singolo account costa 19,99€ in Italia, mentre in Giappone al momento costa (con una conversione diretta) 13,04€ mentre il nuovo prezzo lo farà salire a 16,30€.

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Non ci resta che attendere e vedere nel prossimo periodo se un aumento sarà annunciato anche per l'Italia. Ricordiamo infine che Nintendo Switch 1 e 2 sono stati aggiornati: non è solo un "miglioramento della stabilità".

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