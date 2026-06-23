Nintendo Switch Online è aumentato di prezzo in tutti i suoi piani, ma al momento solo in Giappone

Ricordiamo che Nintendo Switch Online (e la versione "+ Pacchetto aggiuntivo") dà accesso a un ampio catalogo di giochi retro, provenienti dalle generazioni NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Virtual Boy e Mega Drive / Genesis. Inoltre, permette di giocare online, usare i salvataggi in cloud, la chat vocale via mobile e GameChat su Nintendo Switch 2.

Gli aumenti del Nintendo Switch Online

Ecco gli aumenti in Yen (con valore in Euro al cambio attuale):

Piano individuale (1 mese) - era ¥306 (€1,66), ora ¥400 (€2,17)

Piano individuale (3 mesi) - era ¥815 (€4,43), ora ¥1,000 (€5,43)

Piano individuale (12 mesi) - era ¥2,400 (€13,04), ora ¥3,000 (€16,30)

Piano familiare (12 mesi) - era ¥4,500 (€24,45), ora ¥5,800 (€31,51)

Switch Online + Pacchetto aggiuntivo (12 mesi) - era ¥4,900 (€26,62), ora ¥5,900 (€32,05)

Switch Online + Pacchetto aggiuntivo - Piano familiare (12 mesi) - era ¥8,900 (€48,35), ora ¥9,900 (€53,79)

L'aumento di prezzo è previsto per il primo luglio. Al momento non ci sono informazioni per un aumento in altre regioni, ma non è impossibile che la compagnia decida di far salire i prezzi a livello globale. Ciò detto, lo Yen è molto debole da tempo ed è possibile che questi aggiustamenti servano per avvicinare i prezzi a quelli del resto del mondo: ad esempio, il piano da 12 mesi per singolo account costa 19,99€ in Italia, mentre in Giappone al momento costa (con una conversione diretta) 13,04€ mentre il nuovo prezzo lo farà salire a 16,30€.

Non ci resta che attendere e vedere nel prossimo periodo se un aumento sarà annunciato anche per l'Italia. Ricordiamo infine che Nintendo Switch 1 e 2 sono stati aggiornati: non è solo un "miglioramento della stabilità".