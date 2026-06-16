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Nintendo Switch 1 e 2 sono stati aggiornati: non è solo un "miglioramento della stabilità"

Le console di Nintendo sono state aggiornate e ora possiamo vedere quali sono le novità introdotte ufficialmente su Switch: perlomeno non sono solo il classico "miglioramento della stabilità".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/06/2026
Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento del firmware di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, precisamente l'update 22.5.0, per entrambe le console. La buona notizia è che non si tratta solo di un classico e povero "miglioramento della stabilità e delle prestazioni".

Vediamo tutti i dettagli.

I dettagli dell'aggiornamento di Nintendo Switch

Nel caso di Nintendo Switch 2, le novità sono le seguenti:

  • Aggiunta la funzione "Da testo a voce" per l'olandese e il russo nella sezione Accessibilità.
  • Aggiunta la funzione "Cambia voce in testo durante GameChat" per l'olandese e il russo nella sezione Accessibilità.
  • Miglioramenti generali alla stabilità di sistema per migliorare l'esperienza utente.

L'originale Nintendo Switch riceve invece più novità, sebbene comunque non moltissime:

  • Il layout di Nintendo eShop è stato ridisegnato: il colore del Nintendo eShop rifletterà ora il colore del tema se il suo tema nelle Impostazioni di Sistema è impostato su "Scuro base".
  • Il PIN può ora essere usato per confermare l'accesso al Nintendo eShop e per selezionare il metodo di pagamento già salvato.
  • È stata aggiunta la possibilità di mandare avanti e indietro di 10 secondi con i pulsanti ZL e ZR quando si guarda un video a tutto schermo nella sezione Notizie o nel Nintendo eShop.
  • Miglioramenti generali alla stabilità di sistema per migliorare l'esperienza utente.
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Non si tratta di modifiche che stravolgono l'uso della console, chiaramente, ma ci sono alcune novità interessanti soprattutto per Nintendo Switch 1. Ricordiamo infine che Nintendo limita le vendite di Switch 2 in Giappone per contrastare i bagarini.

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