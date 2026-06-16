Disponibile la beta 2 di iOS 26.6 e iPadOS 26.6: vediamo le principali novità

La beta 2 di iOS 26.6 è stata distribuita agli sviluppatori. Se siete già registrati, potete scaricare le versioni dalle Impostazioni su iPhone o iPad, andando nella sezione Generali e selezionando Aggiornamento software. Vediamo di seguito tutti i cambiamenti.

Le novità

Prima di tutto, è fondamentale fare una precisazione per evitare fraintendimenti. Si tratta della beta di iOS 26.6, quindi non di iOS 27, sebbene qualche settimana fa fossero state presentate le principali funzionalità. Proprio per questo motivo, l'aggiornamento si concentra principalmente sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni, quindi non aspettatevi novità rivoluzionarie.

Questa seconda beta aggiunge una nuova dicitura legata ai limiti dei contatti bloccati: gli utenti vengono avvisati quando superano il numero massimo di contatti bloccati. Alcuni utenti segnalano di non essere stati in grado di bloccare ulteriori numeri dopo aver raggiunto il limite di 20.000, mentre altri hanno segnalato problemi dopo 8.000 blocchi. Per ora, non è ancora chiaro quale sia effettivamente il limite, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Inoltre, l'aggiornamento include anche una nuova funzione anti-furto simile ad Android, pensata per bloccare automaticamente l'iPhone se viene strappato dalle mani dell'utente durante un furto. La rilevazione dovrebbe avvenire attraverso diversi segnali, come i dati dell'accelerometro. Si tratta quindi di una funzione che ricorda il Blocco per furto di Android, basato sull'intelligenza artificiale e sui sensori di movimento.

Ricordiamo che è stata distribuita anche la beta di macOS Tahoe 26.6, ma non sarebbero stati introdotti cambiamenti particolari. Ricordiamo che a settembre macOS 27 si chiamerà ufficialmente macOS Golden Gate e introdurrà anche le funzionalità della nuova Siri (su iOS e iPadOS non saranno disponibili in Europa a causa del DMA).