Disponibile la beta 1 di iOS 26.6 e iPadOS 26.6 per sviluppatori: vediamo le novità

Apple ha iniziato a distribuire la beta 1 di iOS 26.6 per gli sviluppatori. Come vi abbiamo anticipato, questa versione non introduce particolari novità interessanti, ma dovremmo aspettarci miglioramenti in termini di prestazioni e correzioni di bug. Ricordiamo che l'articolo è in aggiornamento: se dovessimo trovare altre novità le aggiungeremo qui sotto.

Le novità di iOS 26.6

Questa beta, almeno per ora, sembra concentrarsi principalmente sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni. Ricordiamo che il debutto di iOS 27 è ormai vicino ed è previsto per il mese di giugno. A tal proposito, le principali novità verranno presentate sicuramente l'8 giugno in occasione della WWDC di Apple.

Ad ogni modo, sebbene non siano stati introdotti cambiamenti particolari, è stato rilevato un nuovo avviso relativo al limite sui contatti bloccati. Non è chiaro se questo limite sia cambiato, ma gli utenti dovrebbero ricevere un avviso una volta superato il numero massimo. Per bloccare altri contatti, dovrebe rimuoverne almeno uno dalle impostazioni.

Una volta superato il limite di contatti bloccati, riceverete un avviso

Alcuni utenti segnalano di non essere stati in grado di bloccare ulteriori numeri dopo aver raggiunto il limite di 20.000, mentre altri hanno segnalato problemi dopo 8.000 blocchi. Insomma, non è ancora chiaro ad oggi quale sia il limite effettivo.

Ricordiamo che è disponibile anche la beta di macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, ma anche in questo caso non sono stati rilevati particolari cambiamenti.