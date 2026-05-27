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Marathon ricorda l'imminente inizio della Stagione 2 con un trailer cinematografico

Bungie prepara il terreno alla Stagione 2 di Marathon con un trailer cinematografico che anticipa nuovi contenuti, il primo reset stagionale completo e l'arrivo di inedite modalità PvE e PvP.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/05/2026
Un giocatore di Marathon
Marathon
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Bungie ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di Marathon per anticipare l'arrivo della Stagione 2, intitolata Cala la Notte, in partenza il 2 giugno su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Con il debutto della nuova season arriveranno diversi contenuti inediti: la mappa Palude Funesta (Notturna), un nuovo telaio, nuove armi, un sistema di personalizzazione delle statistiche, modifiche alla velocità dei progressi di fazione e ulteriori aggiustamenti basati sui feedback della community.

Reset stagionale e nuove modalità in arrivo

L'inizio della Stagione 2 segnerà anche il primo reset stagionale completo di Marathon. Il ripristino riguarda i progressi di gioco, mentre obiettivi sbloccati, progressi non stagionali del Codice ed elementi estetici resteranno intatti. L'obiettivo, come avviene in altri extraction shooter, è quello di garantire a tutti i giocatori una ripartenza equa, con le stesse opportunità all'inizio di ogni stagione.

Durante la Stagione 2 debutterà inoltre una nuova modalità sperimentale PvE, focalizzata sul completamento di obiettivi specifici sulla mappa attraverso missioni affrontabili in solitaria o in cooperativa, senza le dinamiche (e le potenziali frustrazioni) del PvP.

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È prevista anche una seconda modalità PvE con un "leggero tocco di PvP", oltre a una terza modalità interamente PvP, che introdurrà nuove meccaniche di gioco. Maggiori dettagli su tutte e tre verranno condivisi nelle prossime settimane.

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