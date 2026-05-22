I fan di Destiny 2 si stanno sfogando nelle recensioni di Marathon per la fine del supporto

L'attenzione di Bungie sembra essersi spostata interamente su Marathon , lo sparatutto pubblicato lo scorso marzo che, tuttavia, non sembra ancora aver preso completamente piede e chissà se lo farà mai. Questa transizione avviene in un contesto decisamente critico: nell'ultimo anno fiscale, Sony ha riportato perdite per riduzione di valore pari a circa 765 milioni di dollari relative agli "asset immateriali e ad altre attività" di Bungie. Inoltre, secondo diverse fonti, lo studio potrebbe affrontare una significativa ondata di licenziamenti in concomitanza con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Destiny 2.

Il mese prossimo Bungie pubblicherà l'ultimo aggiornamento del suo live service Destiny 2 , interrompendo il supporto. Sebbene i server rimarranno attivi e il titolo continuerà a essere giocabile, l'infrastruttura non riceverà più nuove espansioni o contenuti inediti . La notizia ha assunto un peso maggiore a seguito delle recenti indiscrezioni secondo cui Destiny 3 non sarebbe attualmente in fase di sviluppo , né rientrerebbe nei piani a breve termine dello studio.

La risposta della community

In risposta a questo scenario, parte della community si è scagliata con furia contro Marathon, bombardandolo di recensioni negative su Steam. Scorrendo i recenti commenti negativi, risulta evidente come le critiche non siano rivolte al gioco in sé, ma siano uno sfogo per la fine di Destiny. Tra le recensioni si legge: "Destiny è morto per questo lol", oppure "Slopathon. Riposa in pace Destiny 2, eri il più vero". Un altro utente, con pochi minuti di gioco registrati prima di chiedere il rimborso, ha scritto: "D2 non è morto per questa spazzatura", mentre altri si limitano a esigere: "Fate Destiny 3".

Marathon pagherà la scelta fatta per Destiny 2?

Tuttavia, l'azione non ha trovato il consenso unanime del pubblico e ha generato una controrisposta da parte di altri giocatori, che considerano l'attacco a Marathon del tutto inutile. Su piattaforme come Reddit, alcuni utenti hanno commentato con sarcasmo: "Adoro i giocatori di D2 che fanno review bombing in questo momento. Ottima figura ragazzi! Incolpare Marathon per un gioco che giunge alla fine naturale del suo ciclo di vita ha perfettamente senso per me!".

Altri invitano a mantenere un approccio più oggettivo: "Positive o negative, lasciate recensioni genuine per favore. Non qualche commento parasociale".

Al momento, l'impatto del review bombing sembra essere stato contenuto da un'ondata di valutazioni compensative. Pur avendo registrato un picco di recensioni negative giornaliere, le valutazioni positive su Marathon continuano a superare numericamente le critiche. Una dinamica pressoché identica si sta verificando anche sulla pagina Steam dello stesso Destiny 2, dove le recensioni di supporto stanno mantenendo stabile la valutazione complessiva, evitando di gravare ulteriormente su un team di sviluppo già in una fase molto difficile.