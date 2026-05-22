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Il nuovo teaser del gameplay di Exodus mostra uno scenario vulcanico

Archetype Entertainment ha pubblicato l'ennesimo teaser del gameplay di Exodus, mostrando in questo caso una breve sequenza in uno scenario vulcanico.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/05/2026
Uno degli scenari di Exodus
Exodus
Exodus
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Archetype Entertainment ha pubblicato un nuovo teaser del gameplay di Exodus, con un brevissimo assaggio del gioco che mostra in questo caso uno scenario vulcanico e, in lontananza, ciò che resta di un'enorme nave spaziale.

Come sappiamo, il team di sviluppo continua a fornire piccole anteprime della sua esperienza action RPG a sfondo sci-fi al fine di mantenere vivo l'interesse degli appassionati, da anni alla ricerca di un possibile successore di Mass Effect.

Ad ogni modo, sembra che questi "assaggini" verranno presto integrati da una presentazione estesa del gameplay di Exodus, annunciata per il prossimo 6 giugno, che verrà trasmessa subito dopo il Future Games Show Summer Showcase.

Exodus sarà protagonista di una presentazione estesa, ecco quando Exodus sarà protagonista di una presentazione estesa, ecco quando

In tale occasione avremo finalmente modo di vedere il gioco in azione per più di qualche secondo, così da comprendere qualcosa sulle sue meccaniche e sull'effettivo loop del gameplay; sebbene tuttavia manchino ancora diversi mesi all'uscita, prevista per il 2027.

Ottimi presupposti

Un ex sviluppatore di Mass Effect al lavoro su Exodus ha detto che "c'è fame di grandi RPG" e non possiamo che essere d'accordo. La domanda vera è: riuscirà il titolo di Archetype Entertainment a colmare questa clamorosa mancanza?

Molto probabilmente la presentazione del 6 giugno chiarirà alcuni importanti aspetti e ci farà capire se le grandi aspettative che diversi fan nutrono nei confronti di questo nuovo action RPG siano davvero giustificate o se magari il progetto sia destinato a rivelarsi meno ambizioso del previsto.

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