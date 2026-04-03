Uno dei mondi di Exodus è stato mostrato in un video di gameplay

Ebbene, non c'è dubbio che questa pur breve presentazione abbia tutte le carte in regola per alimentare l'entusiasmo attorno a questo titolo, visto il design davvero interessante dello scenario e le atmosfere che si respirano quando la sua "skyline" viene rivelata.

Archetype Entertainment ha pubblicato un breve video di gameplay che mostra uno dei mondi di Exodus , il promettente action RPG in stile Mass Effect che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.

L'erede di Mass Effect?

Come abbiamo avuto modo di scrivere qualche tempo fa, Exodus sembra davvero l'erede di Mass Effect e punta a coinvolgere lo stesso pubblico che ormai da anni è rimasto a digiuno di esperienze action RPG di questo tipo, così ambiziose e di ampio respiro.

Ciò che è stato mostrato finora dagli sviluppatori non è ovviamente che un assaggio rispetto a quello che sarà il gioco completo, e in tal senso è importante l'appuntamento che Archetype Entertainment ha fissato per questa estate, con una presentazione estesa del gameplay.