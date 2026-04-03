Uno dei mondi di Exodus è stato mostrato in un video di gameplay

Archetype Entertainment ha pubblicato un breve video di gameplay che mostra uno dei mondi di Exodus, il promettente action RPG in stile Mass Effect che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.
Come suggerisce il titolo del teaser, si tratta di "un mondo ghiacciato e distante", che il protagonista dell'avventura si accinge a visitare in queste sequenze, raggiungendo un'altura che dà su di un panorama davvero suggestivo.
Ebbene, non c'è dubbio che questa pur breve presentazione abbia tutte le carte in regola per alimentare l'entusiasmo attorno a questo titolo, visto il design davvero interessante dello scenario e le atmosfere che si respirano quando la sua "skyline" viene rivelata.
Il dettaglio più importante, ad ogni modo, arriva alla fine del video, con la notizia che il gameplay di Exodus verrà presentato in maniera approfondita questa estate, sebbene non sia ancora stato annunciato esattamente quando.
L'erede di Mass Effect?
Come abbiamo avuto modo di scrivere qualche tempo fa, Exodus sembra davvero l'erede di Mass Effect e punta a coinvolgere lo stesso pubblico che ormai da anni è rimasto a digiuno di esperienze action RPG di questo tipo, così ambiziose e di ampio respiro.
Ciò che è stato mostrato finora dagli sviluppatori non è ovviamente che un assaggio rispetto a quello che sarà il gioco completo, e in tal senso è importante l'appuntamento che Archetype Entertainment ha fissato per questa estate, con una presentazione estesa del gameplay.