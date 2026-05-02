Il gameplay di Exodus mostra le opzioni disponibili per i dialoghi

Archetype Entertainment ha pubblicato un nuovo assaggio del gameplay di Exodus, il suo promettente action RPG in stile Mass Effect, andando stavolta a mostrare le opzioni disponibili per i dialoghi che potremo intrattenere con gli altri personaggi.

In questo caso l'interazione avviene con Phaedra, uno dei nostri compagni, che è diventata cieca dopo essere stata infettata da un virus celestiale e ci chiede di descriverle lo scenario che abbiamo davanti, una grotta piuttosto ampia e buia.

Possiamo dirle che si tratta di un'ambientazione incredibile, bollarla come una semplice cava oppure chiederle se il suo drone non le sta descrivendo le immagini: quale che sia l'opzione scelta, il nostro personaggio procederà ad argomentarla riccamente, producendosi in una risposta piuttosto corposa.

Quando poi Phaedra parla del virus che l'ha colpita e di come la stia cambiando, possiamo chiederle cosa intenda, se è qualcosa che la spaventa oppure dichiarare che un qualsiasi cambiamento è inevitabile, sentendo quindi cosa ha da dirci in proposito.