Il gameplay di Exodus mostra le opzioni disponibili per i dialoghi

Archetype Entertainment ha pubblicato un nuovo assaggio del gameplay di Exodus, il suo promettente action RPG in stile Mass Effect, andando stavolta a mostrare le opzioni disponibili per i dialoghi che potremo intrattenere con gli altri personaggi.
In questo caso l'interazione avviene con Phaedra, uno dei nostri compagni, che è diventata cieca dopo essere stata infettata da un virus celestiale e ci chiede di descriverle lo scenario che abbiamo davanti, una grotta piuttosto ampia e buia.
Possiamo dirle che si tratta di un'ambientazione incredibile, bollarla come una semplice cava oppure chiederle se il suo drone non le sta descrivendo le immagini: quale che sia l'opzione scelta, il nostro personaggio procederà ad argomentarla riccamente, producendosi in una risposta piuttosto corposa.
Quando poi Phaedra parla del virus che l'ha colpita e di come la stia cambiando, possiamo chiederle cosa intenda, se è qualcosa che la spaventa oppure dichiarare che un qualsiasi cambiamento è inevitabile, sentendo quindi cosa ha da dirci in proposito.
Un titolo che promette bene
Alcune settimane fa abbiamo scritto che Exodus sembra davvero l'erede di Mass Effect e ogni nuovo assaggio dell'esperienza si pone come un ulteriore tassello per la costruzione di un'immagine decisamente convincente per il progetto targato Archetype Entertainment.
In questo caso le sequenze si soffermano sui dialoghi e le loro numerose sfaccettature, che provvederanno immancabilmente ad arricchire il comparto narrativo del gioco e lo spessore dei suoi personaggi, che danno l'idea di essere stati ben scritti e caratterizzati.