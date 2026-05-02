La Manhattan di Control Resonant è stata presentata con un video

Remedy Entertainment ha pubblicato un video diario per presentare la Manhattan di Control Resonant, il cuore di New York che nel gioco è stato invaso da una forza potente e oscura, proveniente da un altro piano della realtà.
Il passaggio dalla Oldest House al mondo esterno rappresenta ovviamente un passo molto importante per la serie, che rinuncia alla sensazione di claustrofobia di alcuni scenari dell'enorme sede del Federal Bureau of Control per abbracciare una visione completamente diversa e opposta.
Non aspettatevi di ritrovare la Manhattan che conoscete, tuttavia: la città è stata trasformata dalle energie che ne hanno preso il controllo, diventando un labirinto distorto e pericoloso, pieno di insidie che dovremo affrontare e di segreti da scoprire, puntando anche stavolta a una contaminazione metroidvania.
Questa apertura si riflette anche nella struttura narrativa di Control Resonant, visto che oltre ai classici documenti collezionabili vengono introdotti nuovi strumenti come gli audio log, che possono essere ascoltati mentre si continua a esplorare liberamente l'ambiente urbano.
Una rivoluzione non solo estetica
Dotato di un doppiaggio in italiano, a differenza del primo capitolo, Control Resonant proporrà dunque una rivoluzione non solo estetica ma anche strutturale, passando dal brutalismo dell'episodio con protagonista Jesse Faden a un'identità visiva differente per l'avventura di suo fratello Dylan.
Secondo le intenzioni di Remedy, la Manhattan che fa da sfondo alle vicende di questo sequel punta a presentarsi c ome un ecosistema vivo, popolato da diverse fazioni in lotta per il controllo: non si tratta più soltanto del Federal Bureau of Control che cerca di contenere l'anomalia, ma di un mondo già esistente, con una propria storia e dinamiche interne.
Anche il sistema dei nemici è stato ampliato in modo significativo. Gli sviluppatori hanno raccolto i feedback del primo capitolo e promesso una varietà molto maggiore di creature e situazioni. Accanto ai già noti Hiss e Mold, faranno la loro comparsa nuove minacce, alcune delle quali decisamente insolite!