La Manhattan di Control Resonant è stata presentata con un video

Remedy Entertainment ha pubblicato un video diario per presentare la Manhattan di Control Resonant, il cuore di New York che nel gioco è stato invaso da una forza potente e oscura, proveniente da un altro piano della realtà.

Il passaggio dalla Oldest House al mondo esterno rappresenta ovviamente un passo molto importante per la serie, che rinuncia alla sensazione di claustrofobia di alcuni scenari dell'enorme sede del Federal Bureau of Control per abbracciare una visione completamente diversa e opposta.

Non aspettatevi di ritrovare la Manhattan che conoscete, tuttavia: la città è stata trasformata dalle energie che ne hanno preso il controllo, diventando un labirinto distorto e pericoloso, pieno di insidie che dovremo affrontare e di segreti da scoprire, puntando anche stavolta a una contaminazione metroidvania.

Questa apertura si riflette anche nella struttura narrativa di Control Resonant, visto che oltre ai classici documenti collezionabili vengono introdotti nuovi strumenti come gli audio log, che possono essere ascoltati mentre si continua a esplorare liberamente l'ambiente urbano.