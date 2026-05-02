I giocatori scelgono ancora le console in base alle esclusive, secondo delle ricerche negli USA

I dati di Circana

Secondo la fonte, una ricerca condotta nel primo trimestre del 2026 ha permesso di scoprire che il 41% dei giocatori USA ha scelto la propria console ragionando sulle esclusive che essa offre.

Nintendo Switch attira soprattutto con le esclusive

Si tratta in realtà di un calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma è ancora la motivazione numero uno per cui i giocatori scelgono PlayStation, Nintendo o Xbox. Le seconda ragione invece è il fatto che gli amici o i famigliari già possiedono tale console (38%).

Circana spiega che guardando ai dati di vendita e ai dati di gioco, si nota che le esclusive aiutano con le vendite. Questo è vero prima di tutto con Nintendo, ma anche nel caso di PlayStation ci sono degli esempi chiari.

God of War Ragnarok, pubblicato nel novembre 2022, ha ad esempio causato una significativa crescita delle vendite di PS5, in particolar modo in Giappone e nel Regno Unito. Ghost of Yotei (2025) e Marvel's Spider-Man 2 (2023) hanno invece avuto un impatto, ma più limitato.

Nel caso di PlayStation, però, la verità è che il grosso dei giocatori è interessato ai titoli di terze parti, come Call of Duty e i titoli sportivi più famosi, come NBA e EA Sports FC. Secondo Circana, le esclusive per PlayStation sono comunque un ottimo modo per distinguere la piattaforma dalle concorrenti, sebbene non siano il motivo principale per cui la console vende.