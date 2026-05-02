I giocatori scelgono ancora le console in base alle esclusive, secondo delle ricerche negli USA

In che modo i videogiocatori di oggi scelgono la propria console? La risposta arriva da Circana che segnala come gli utenti ancora optino per una piattaforma o per l'altra in base alle esclusive che questa offre.
Vediamo i dati riportati da Circana sull'argomento.
I dati di Circana
Secondo la fonte, una ricerca condotta nel primo trimestre del 2026 ha permesso di scoprire che il 41% dei giocatori USA ha scelto la propria console ragionando sulle esclusive che essa offre.
Si tratta in realtà di un calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma è ancora la motivazione numero uno per cui i giocatori scelgono PlayStation, Nintendo o Xbox. Le seconda ragione invece è il fatto che gli amici o i famigliari già possiedono tale console (38%).
Circana spiega che guardando ai dati di vendita e ai dati di gioco, si nota che le esclusive aiutano con le vendite. Questo è vero prima di tutto con Nintendo, ma anche nel caso di PlayStation ci sono degli esempi chiari.
God of War Ragnarok, pubblicato nel novembre 2022, ha ad esempio causato una significativa crescita delle vendite di PS5, in particolar modo in Giappone e nel Regno Unito. Ghost of Yotei (2025) e Marvel's Spider-Man 2 (2023) hanno invece avuto un impatto, ma più limitato.
Nel caso di PlayStation, però, la verità è che il grosso dei giocatori è interessato ai titoli di terze parti, come Call of Duty e i titoli sportivi più famosi, come NBA e EA Sports FC. Secondo Circana, le esclusive per PlayStation sono comunque un ottimo modo per distinguere la piattaforma dalle concorrenti, sebbene non siano il motivo principale per cui la console vende.